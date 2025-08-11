< sekcia Zahraničie
Slovenské národné slávnosti vo Vojvodine poznačil incident
Ku konfliktu vrátane fyzických potýčok došlo v sobotu medzi členmi vládnucej Srbskej pokrokovej strany (SNS) prezidenta Aleksandra Vučiča a občanmi, ktorí pripravili výstavu fotografií z protestov.
Autor TASR
Báčsky Petrovec 11. augusta (TASR) - Incident poznačil cez víkend Slovenské národné slávnosti v meste Báčsky Petrovec vo Vojvodine, keď došlo k útoku na výstavu fotografií dokumentujúcich študentské protesty v Srbsku. Výstavu organizovala slovenská menšina. Incident následne odsúdilo aj srbské akademické plénum, informuje TASR.
Ku konfliktu vrátane fyzických potýčok došlo v sobotu medzi členmi vládnucej Srbskej pokrokovej strany (SNS) prezidenta Aleksandra Vučiča a občanmi, ktorí pripravili výstavu fotografií z protivládnych protestov. Došlo počas neho k poškodeniu vystavovaných fotografií a ľahšie zranenia utrpelo niekoľko ľudí.
Výstava nebola zahrnutá do oficiálneho programu slávností. Po prvom incidente a poškodení fotografií okolo poludnia došlo neskôr v popoludňajších hodinách aj k fyzickému konfliktu, keď zasahovala aj polícia a zatknuté boli dve osoby. Podľa informácií portálu www.021.rs utrpelo ľahké zranenia niekoľko občanov a dvaja vojenskí veteráni.
V nedeľu popoludní neformálna skupina občanov znovu plánovala organizáciu spomenutej výstavy a do Báčskeho Petrovca sa vybrali vojnoví veteráni podporujúci protesty, motorkári a občania iných miest, aby im vyjadrili podporu. Polícia však vstup do obce blokovala. Výstavu napokon otvorili po 17.00 h približne na dve a pol hodiny. Situácia počas nej zostala pokojná.
Srbské akademické plénum incident ostro odsúdilo ako hanebný, informoval server Danas.rs. „Tento útok nie je náhodný - ide o priamu pomstu, lebo vláda nedokázala prijať presvedčivú porážku svojej kandidátky vo voľbách predsedu Matice slovenskej, inštitúcie, ktorá stáročia chráni kultúru a identitu slovenskej komunity,“ dodalo srbské akademické plénum.
Vo vyhlásení zdôraznilo, že multikultúrnosť je stáročným základom Vojvodiny a jedným z pilierov študentských protestov. „Útok na slovenskú komunitu nie je útokom na 'tých druhých', ale na samotnú ideu spoločnosti, v ktorej všetci môžu žiť rovnoprávne a vzájomne si ctiť kultúru, jazyk a identitu,“ uviedlo plénum.
Jeho predstavitelia zároveň vyzvali na urýchlenú demisiu srbského ministra pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialóg Dema Berišu, ako aj podpredsedu vojvodinskej vlády a tajomníka pre vzdelávanie, predpisy, spravovanie a národnostné menšiny Roberta Otota.
Spúšťačom politickej krízy a následných masových protivládnych protestov v krajine bolo zrútenie betónového prístrešku na železničnej stanici vo vojvodinskom Novom Sade z 1. novembra 2024, ktoré si vyžiadalo dovedna 16 obetí na životoch. Podporovatelia demonštrácií sa v uplynulom období stali terčom rôznych foriem útokov.
Hoci sa pôvodne takmer každodenné masové protesty zameriavali na objasnenie príčiny nehody, v súčasnosti sú namierené proti vláde prezidenta Vučiča a proti rozsiahlej korupcii v krajine. Protesty vedú najmä študenti, ktorí blokujú univerzity a organizujú masívne protestné zhromaždenia.
(spravodajca TASR Miroslav Gašpar)
