Srbsko od Číny nakúpilo rakety vzduch-zem CM-400AKG
Nákup rakiet už kritizovalo Chorvátsko, ktoré to označilo ako ohrozenie regionálnej stability, pokus o zmenu vojenskej rovnováhy a známku rastúceho zbrojenia na Balkáne.
Autor TASR
Belehrad 13. marca (TASR) - Srbsko nedávno od Číny zakúpilo pre svoje vzdušné sily čínske balistické rakety vzduch-zem CM-400AKG. Stalo sa tak prvým európskym štátom s týmito zbraňami vo svojom arzenáli. Vo štvrtok o tom informoval prezident krajiny Aleksandar Vučič. TASR píše s odvolaním na agentúru Reuters.
„Máme značný počet týchto rakiet a budeme mať ešte viac,“ povedal Vučič vo verejnoprávnej RTS. Vyjadril sa tak niekoľko dní po tom, čo sa internete objavili prvé zábery čínskych rakiet namontovaných na srbských stíhačkách. Prezident ozrejmil, že Srbsku sa podarilo upraviť sovietske stíhačky MiG-29, tak aby tieto rakety dokázali používať.
CM-400AKG, vyrobená štátnou spoločnosťou China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC), je nadzvuková balistická raketa vzduch-zem. Môže niesť buď 150 kilogramovú výbušnú hlavicu alebo 200 kilogramovú penetračnú hlavicu. Jej dosah je do 400 kilometrov.
V boji ju prvýkrát použil Pakistan v krátkej vojne s Indiou počas minulého roka. Cieľom bol indický systém protivzdušnej obrany ruskej výroby S-400.
Vučič odmietol prezradiť, koľko za rakety čínskej spoločnosti zaplatili. Uviedol iba, že dostali miernu zľavu.
Srbsko na svoju obranu vynakladá 2,6 percenta HDP. V uplynulom období od Číny kúpilo aj systém protivzdušnej obrany FK-3 a bojové drony CH-92A. Belehrad však nakupuje techniku aj od západných štátov. Z Francúzska si zaobstaral 12 stíhačiek Rafale, vrtuľníky Dassault, ako aj prepravné lietadlá od spoločnosti Airbus.
