Srbsko od piatka otvorí hranice pre cudzincov

Belehrad 21. mája (TASR) - Srbsko sa rozhodlo otvoriť od piatka svoje hranice pre cudzincov, ktorí sa už pri vstupe do krajiny nebudú musieť preukazovať negatívnym testom na koronavírus ani podstupovať karanténu. Oznámila to vo štvrtok srbská ministerka dopravy Zorana Mihajlovičová, ktorú citoval denník The Guardian.



Ministerka sa takto vyjadrila po ceremónii pri príležitosti štvrtkového obnovenia letovej prevádzky. Srbsko je jednou z prvých európskych krajín, ktoré obnovili komerčné lety do zahraničia.



"Dnes prebehne zasadnutie vlády, na ktorom sa na základe návrhu krízového štábu prijme rozhodnutie, že od zajtra, už nebudú musieť byť občania Srbska ani iných krajín prichádzajúci do krajiny testovaní či izolovaní. Spoliehame sa na (ich) osobnú zodpovednosť," povedala Mihajlovičová podľa ruskej agentúry TASS.



Srbské médiá krátko po tom informovali, že zmienený návrh už vláda schválila.



Cudzinci mohli dosiaľ do Srbska cestovať len vo výnimočných prípadoch, ak im vstup povolili príslušné srbské úrady a zároveň boli negatívne testovaní na koronavírus, pripomína agentúra AFP. Od piatka však už budú na hraniciach dostávať len informačné letáky, nabádajúce ich na to, aby svoju pozornosť upriamili na nebezpečenstvo nákazy.



Srbské aerolínie Air Serbia mali už na štvrtok naplánovaných 12 zahraničných letov do destinácií ako Zürich, Frankfurt nad Mohanom, Abú Zabí. Prví pasažieri obnovených letov sa musia podrobiť prísnym hygienickým opatreniam a povinne nosiť rukavice i rúška na tvárach, pričom na letisko musia prísť minimálne tri hodiny pred odletom, aby sa podrobili vyžadovaným bezpečnostným procedúram.



V Srbsku dosiaľ zaznamenali 10.919 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom a 237 úmrtí na ochorenie COVID-19, ktoré tento vírus spôsobuje.



Srbsko vyhlásilo v polovici marca núdzový stav a zaviedlo prísne opatrenia vrátane zákazu vychádzania. V krajine vtedy zatvorili školy, škôlky, reštaurácie, bary a ďalšie obdobné zariadenia. Tieto obmedzenia však už vláda uvoľnila a v súčasnosti občanov žiada len o to, aby na verejnosti nosili rúška na tvárach a dodržiavali vzájomné odstupy.