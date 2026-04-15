< sekcia Zahraničie
Srbsko odložilo hlasovanie o vyslovení nedôvery vláde na štvrtok
Pri prvom pokuse o začatie hlasovania v stredu krátko po 11.00 h bolo v miestnosti len 47 z 250 poslancov.
Autor TASR
Belehrad 15. apríla (TASR) - Srbský parlament bude pre nedosiahnutie potrebného kvóra hlasovať o opozičnom návrhu na vyslovenie nedôvery vláde premiéra Djura Macuta vo štvrtok dopoludnia. TASR o tom informuje podľa správ agentúry Tanjug a televíznej stanice N1.
Pri prvom pokuse o začatie hlasovania v stredu krátko po 11.00 h bolo v miestnosti len 47 z 250 poslancov. Predsedníčka parlamentu Ana Brnabičová preto hlasovanie odročila na 12.15 h. Do v miestnosti sa však vrátilo už len 32 poslancov.
Návrh na vyslovenie nedôvery vláde podalo 62 opozičných poslancov pre obvinenia konkrétnych ministrov z účasti na nezákonnom zrušení pamiatkovej ochrany historickej budovy Generálneho štábu v Belehrade, ktorá bola poškodená pri bombardovaní lietadlami NATO v roku 1999.
Pri prvom pokuse o začatie hlasovania v stredu krátko po 11.00 h bolo v miestnosti len 47 z 250 poslancov. Predsedníčka parlamentu Ana Brnabičová preto hlasovanie odročila na 12.15 h. Do v miestnosti sa však vrátilo už len 32 poslancov.
Návrh na vyslovenie nedôvery vláde podalo 62 opozičných poslancov pre obvinenia konkrétnych ministrov z účasti na nezákonnom zrušení pamiatkovej ochrany historickej budovy Generálneho štábu v Belehrade, ktorá bola poškodená pri bombardovaní lietadlami NATO v roku 1999.