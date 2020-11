Srbsko odvolalo rozhodnutie o vyhostení veľvyslanca Čiernej Hory

Nova Vlada će raditi na ozdravljenju odnosa Crne Gore sa Srbijom, promovisaćemo istinski dobrosusjedsku politiku s Beogradom, kao i sa svima u regionu, po principu suverenosti, nezavisnosti i nemiješanja u unutrašnje stvari drugih država. Uzajamno poštovanje biće naša mjera. 2/2 — Zdravko Krivokapić (@ZdravkoKrivokcg) November 29, 2020

Belehrad 30. novembra (TASR) - Srbsko v nedeľu zrušilo rozhodnutie o vyhostení veľvyslanca Čiernej Hory, aby tak prispelo k zmierneniu napätia medzi oboma krajinami. Oznámila to srbská premiérka Ana Brnabičová, informovala agentúra AFP.Podgorica vyhlásila v sobotu srbského veľvyslanca Vladimira Božoviča za nežiaducu osobu za zasahovanie do vnútorných záležitostí Čiernej Hory po jeho vyjadreniach o histórii. Belehrad následne oznámil, že čiernohorský veľvyslanec v Srbsku Tarzan Miloševič dostal 72 hodín na odchod z krajiny.povedala Brnabičová novinárom po tom, ako sa stretla s prezidentom Aleksandarom Vučičom a záležitosti konzultovala so zástupcami čiernohorských Srbov., uviedla Brnabičová. Najnovší spor oboch krajín prišiel v čase, keď má zložiť prísahu nová prosrbská vláda Čiernej Hory.Dezignovaný premiér Zdravko Krivokapič prisľúbil, že jeho kabinet, ktorý má nastúpiť v stredu, sa bude usilovať o zahojenie vzťahov so Srbskom.napísal na Twitteri.Demokratická strana socialistov prezidenta Mila Djukanoviča medzitým označila vyhostenie srbského veľvyslanca za očakávané, pretože podľa nej neustále znevažoval Čiernu Horu.Čierna Hora vyhlásila nezávislosť od Srbska v roku 2006, ale napätie okolo národnej identity v krajine stále pretrváva. Etnickí Srbi tvoria podľa oficiálnych údajov 29 percent zo 620 000 obyvateľov krajiny.Božovič v piatok označil zhromaždenie z roku 1918, ktoré rozhodlo o tom, že Čierna Hora by mala prísť o nezávislosť, pripojiť sa k Srbsku a stať sa súčasťou Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov, za oslobodenie.V roku 2018 prijali čiernohorskí poslanci uznesenie, ktorým symbolicky zrušili rozhodnutie tzv. Podgorickej skupštiny z 26. novembra 1918 o pripojení Čiernej Hory k Srbsku.