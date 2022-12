Srbsko odvolalo stav bojovej pohotovosti svojej armády

Belehrad 29. decembra (TASR) - Srbsko rozhodnutím prezidenta Aleksandra Vučiča vo štvrtok odvolalo stav najvyššej pohotovosti svojej armády, informuje TASR s odvolaním sa na správy srbskej agentúry Tanjug, chorvátskej agentúry HINA a americkej agentúry AP.



Srbské ozbrojené sily boli uvedené do stavu bojovej pohotovosti v pondelok v dôsledku situácie na severe Kosova, kde miestni Srbi zablokovali hraničné priechody so Srbskom. Priština následne požiadala mierové sily NATO, aby zátarasy odstránili, inak to urobí sama. Belehrad odpovedal vyhlásením bojovej pohotovosti armády, pričom zároveň vyzval Prištinu na ukončenie "útokov" na etnických Srbov v Kosove.



Bezprostredným spúšťačom napätia bolo zadržanie bývalého policajta, etnického Srba, kosovskou políciou za údajné napadnutie kosovského policajta počas demonštrácie, čo úrady klasifikovali ako terorizmus. Zadržaného Srba v stredu premiestnili po rozhodnutí súdu do domáceho väzenia. Tento krok rozhorčil najvyšších predstaviteľov Kosova, ktorí tvrdia, že človek podozrivý z terorizmu musí ostať vo väzbe.



V priebehu štvrtka bol opätovne otvorený predtým zablokovaný hlavný hraničný priechod medzi Srbskom a Kosovom, pričom kosovskí Srbi postupne odstraňujú aj ďalšie zátarasy. Pri Mitrovici však odblokovanie cesty spomalil podpaľačský útok neznámych osôb na dve nákladné autá, ktoré slúžili ako zátarasa.



Misia Severoatlantickej aliancie KFOR vo štvrtok vyzvala Srbov v Kosove, aby urýchlili odstraňovanie zátarás.



"Diplomacia zvíťazila a napätie v severnom Kosove sa zmierňuje," vyhlásil v reakcii na najnovší vývoj šéf diplomacie EÚ Josep Borrell. "Násilie nikdy nemôže byť riešením," dodal.