Opoziční lídri v Srbsku protestovali v čase zákazu vychádzania

Belehrad 1. mája (TASR) - Lídri viacerých srbských opozičných strán sa vo štvrtok večer zišli pre parlamentom v Belehrade a v čase nočného zákazu vychádzania tam protestovali proti opatreniam, ktoré v boji proti pandémii koronavírusu zaviedla vláda. Na tvárach mali ochranné rúška, pravidlá spoločenského odstupu však plne nerešpektovali, informovala agentúra AP.



Na protest, ktorý sa začal o 18.00 h, odkedy v Srbsku platí zákaz nočného vychádzania, neboli pozvaní ani prívrženci opozície. Na mieste sa však objavilo niekoľko stúpencov vlády, ktorí vykrikovali na opozičných lídrov. Na mieste však medzi nimi nedošlo k nijakým závažnejším incidentom.



Proti obmedzeniam zavedeným v snahe zabrániť šíreniu nového koronavírusu protestovali vo štvrtok večer zo svojich balkónov aj niektorí občania, pričom búchali hrncami či pískali. Takýmto spôsobom demonštrovali napriek tomu, že úrady pristúpili v rámci víkendového zákazu vychádzania k istému uvoľneniu.



Srbská populistická vláda zaviedla v polovici marca jedny z najprísnejších karanténnych opatrení v Európe, pričom vyhlásila stav núdze, ohlásila denné aj nočné zákazy vychádzania a ľuďom nad 65 rokov zakázala, aby vychádzali zo svojich domovov.



Kritici vlády autokratického srbského prezidenta Aleksandara Vučiča tvrdia, že jeho aparát zneužíva stav núdze na potláčanie demokracie a slobody tlače. Samotný Vučič to popiera.



V Srbsku mal počas aktuálneho predĺženého víkendu platiť celodenný zákaz vychádzania, a to až do pondelňajšieho rána. Vláda však napokon v reakcii na tlak verejnosti zákaz vychádzania skrátila.



Srbsko dosiaľ zaznamenalo 9009 prípadov nákazy novým kroronavírusom vrátane celkových 179 úmrtí na ochorenie COVID-19, ktoré tento vírus spôsobuje. Táto balkánska krajina už začala uvoľňovať niektoré prijaté opatrenia, experti však varovali, že situácia je stále nestabilná.