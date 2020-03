Srbsko plánuje poskytnúť firmám pomoc vo výške 5 miliárd eur

Belehrad 30. marca (TASR) - Srbsko plánuje poskytnúť približne 5 miliárd eur na podporu firiem zasiahnutých opatreniami, ktoré vláda prijala s cieľom obmedziť šírenie nového koronavírusu. Podniky by mali pomoc získať prostredníctvom úverov a dotácií.



Ako uviedol srbský prezident Aleksandar Vučič, ktorý program pomoci oznámil v nedeľu (29. 3.) večer, štát okrem toho každému obyvateľovi nad 18 rokov prispeje jednorazovou sumou 100 eur.



V Srbsku s populáciou okolo 7 miliónov sa novým koronavírusom nakazilo doteraz viac než 740 ľudí, z ktorých 13 zomrelo. Zvýšené výdavky na podporu firiem povedú k rastu dlhu, dodal Vučič, krajina by však nemala mať také problémy ako iné štáty. Ďalšie podrobnosti k finančnej pomoci zverejní vláda v utorok 31. marca.



Ekonomika takmer s istotou nedosiahne tohtoročný cieľ rastu na úrovni 4 % a podľa všetkého zaznamená pokles. Podľa Vučiča by sa však Srbsko malo v budúcom roku k rastu vrátiť.



Ratingová agentúra Fitch minulý týždeň potvrdila dlhodobý rating Srbska na úrovni BB+. Nezmenila ani stabilný strednodobý výhľad, napriek kríze spôsobenej šírením nového koronavírusu. Ako dôvod uviedla rast devízových rezerv a relatívne nízky externý dlh.