Srbsko podľa uniknutých dokumentov súhlasilo s dodávkami zbraní Kyjevu

Belehrad 12. apríla (TASR) - Srbsko, ktoré ako jediná európska krajina neuvalilo sankcie na Rusko za inváziu na Ukrajinu, údajne súhlasilo s dodaním zbraní Kyjevu alebo mu ich už aj zaslalo. Vyplýva to z jedného z údajných tajných dokumentov amerického Pentagónu, ktoré nedávno prenikli na internet, informuje v stredu denník The Guardian.



Tento konkrétny spis je akýmsi súhrnom reakcií európskych vlád na žiadosť Ukrajiny o vojenský výcvik a pomoc v podobe zbraní, pričom patrí k desiatkam údajných tajných dokumentov, ktoré v ostatných týždňoch prenikli na internet. Mohlo by ísť o jeden z najvážnejších únikov tajných informácií USA za posledné roky, uvádza The Guardian.



Pravosť uniknutých dokumentov však dosiaľ nebola potvrdená. Viaceré krajiny varovali, že minimálne časť zverejnených materiálov mohla byť pozmenená.



Konkrétny spis s názvom "Reakcia na prebiehajúci rusko-ukrajinský konflikt" uvádza vo forme tabuľky pozície 38 európskych vlád, čo sa týka ich reakcie na žiadosť Ukrajiny o vojenskú pomoc. Z tabuľky vyplýva, že Srbsko odmietlo poskytnúť ukrajinským silám výcvik, zaviazalo sa však k poskytnutiu tzv. smrtiacich zbraní alebo ich Kyjevu dokonca už aj dodalo. V dokumente sa tiež uvádzalo, že Srbsko má politickú vôľu a vojenskú spôsobilosť na to, aby Ukrajine v budúcnosti poskytlo zbrane.