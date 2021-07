Srbsko podpísalo memorandum, bude vyrábať čínsku vakcínu

Belehrad 12. júla (TASR) - Srbská vláda, čínska farmaceutická spoločnosť Sinopharm a nemenovaný partner zo Spojených arabských emirátov (SAE) podpísali v pondelok v Belehrade memorandum o porozumení a spolupráci týkajúce sa budúcej výroby čínskej proticovidovej vakcíny v Srbsku. Informovala o tom agentúra Tanjug.



Srbská vláda plánuje postaviť fabriku na čínsku vakcínu do konca tohto roka.



"Cieľom je vybudovať továreň na výrobu vakcín do konca roka, súčasne pracovať na plnení vakcín v Srbsku a naplniť do konca roka 10 miliónov dávok. Čoskoro potom sa začne komplexný výrobný proces," povedala pri podpise srbská premiérka Ana Brnabičová.



Memorandum má byť začiatkom širšej spolupráce Srbska, Číny a SAE v oblasti biomedicíny, bioinformatiky a využitia umelej inteligencie vo farmaceutickom priemysle, približuje Tanjug.



Spolupráca týchto troch krajín začala v dôsledku pandémie koronavírusu, keď spolu založili dve laboratóriá na vyhodnocovanie PCR testov, pripomenula Brnabičová.



Memorandum vzišlo z marcovej návštevy srbského prezidenta Aleksandra Vučiča v SAE, kde budúcu výrobu čínskej vakcíny oznámil po stretnutí s korunným princom Muhammadom bin Zájidom, pripomína Tanjug.