Srbská polícia rozohnala demonštrantov, ktorí vtrhli do parlamentu

Belehrad 8. júla (TASR) - Srbská poriadková polícia nasadila v utorok večer slzotvorný plyn voči tisícom demonštrantov protestujúcich proti zákazu vychádzania, ktorý bude v hlavnom meste Belehrad platiť od piatka do pondelka.



Dôvodom tohto opatrenia je nárast počtu prípadov nakazených novým koronavírusom, informovali agentúry DPA a AFP.



Protestujúci zablokovali dopravu a spočiatku nedošlo k nijakým incidentom. Keď však skupina približne 100 demonštrantov vtrhla do budovy parlamentu, policajné jednotky na rozohnanie davu použili slzotvorný plyn. Mnoho ľudí si muselo dať dole ochranné rúška, keďže sa im do očí dostal slzotvorný plyn a následne začali kašľať.



Demonštranti do policajtov hádzali kamene a betónové kontajnery a zapaľovali svetlice. Zároveň vyzývali na odstúpenie prezidenta Aleksandara Vučiča, ktorého obviňujú z toho, že pandémiu COVID-19 zneužíva na politické ciele, píše stanica BBC.



K uvoľneniu obmedzení spojených s koronavírusovou krízou totiž došlo krátko pred júnovými parlamentnými voľbami, v ktorých zvíťazila Vučičova Srbská pokroková strana (SNS).



Vučič ohlásil v utorok v štátnej televízii opätovný zákaz vychádzania, ako i ďalšie reštriktívne opatrenia, vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v krajine.



"Všetky belehradské nemocnice sú takmer plné," vyhlásil Vučič v televíznom prejave k národu s tým, že "mimoriadne kritická" situácia je v Belehrade. Srbsko v utorok potvrdilo 13 nových úmrtí na ochorenie COVID-19 - išlo o vôbec najvyšší denný nárast od vypuknutia koronavírusovej pandémie.



Od stredy bude v platnosti aj zákaz verejných zhromaždení viac ako piatich ľudí, a to v uzavretých i vo vonkajších priestoroch.



Srbsko doposiaľ potvrdilo viac ako 16.700 prípadov nákazy koronavírusom a 330 úmrtí.