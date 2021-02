Polícia v Belehrade zasahovala proti účastníkom nelegálnych večierkov

Belehrad 15. februára (TASR) - Srbská polícia zasahovala cez víkend v Belehrade proti účastníkom nelegálnych večierkov, na ktorých sa v rozpore s epidemiologickými opatreniami zúčastnili stovky ľudí. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA s odvolaním sa na srbské médiá.



V sobotu príslušníci polície rozpustili zhromaždenie 1000 ľudí v jednom z belehradských klubov v parku Tašmajdan v centre Belehradu.



V nedeľu zase polícia zasahovala v obľúbenom podniku, nachádzajúcom sa v niekdajšom veľtržnom výstavisku na predmestí Nový Belehrad, kde oslavovalo 600 ľudí. Ďalšia razia sa uskutočnila v klube vo štvrti Zvezdara, kde sa zišlo 150 ľudí.



Polícia zadržala najmenej piatich údajných organizátorov podujatí, ako aj troch mužov, ktorí kládli odpor policajtom.



V Srbsku platí pomerne mierny lockdown - pohostinstvá a zábavné podniky smú mať otvorené do 20.00 h; potrebné je však dodržiavať bezpečné rozstupy.



V Srbsku pribudlo od 25. januára do 7. februára podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) 24.278 nakazených koronavírusom. Zodpovedá to 350 prírastkom na 100.000 obyvateľov za posledných 14 dní. Od začiatku pandémie COVID-19 hlásili v Srbsku s takmer sedemmiliónovou populáciou 4230 obetí koronavírusu.