Srbsko poprelo správy o možnom odovzdaní svojich stíhačiek Ukrajine

Belehrad 4. septembra (TASR) - Srbsko v utorok poprelo informácie, že by mohlo odovzdať svoje stíhačky MiG-29 Ukrajine ako súčasť dohody s Francúzskom, od ktorého Belehrad nakúpi 12 stíhačiek Rafale. TASR o tom informuje podľa správy ruskej agentúry TASS.



Na základe zmluvy s francúzskou spoločnosťou Dassault Aviation získa Srbsko do roku 2029 deväť jednomiestnych a tri dvojmiestne stíhačky Rafale. K podpisu zmluvy došlo počas minulotýždňovej návštevy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona v Belehrade.



"Srbský minister obrany Bratislav Gašič poprel nepravdivé správy, ktoré šíria niektoré domáce a regionálne spravodajské médiá a ktoré tvrdia, že zmluva so spoločnosťou Dassault obsahuje klauzulu o prevode srbských lietadiel MiG-29 do Francúzska na ich následné dodanie Ukrajine. MiG-29, ktoré vlastní Srbsko, sú srbské a nikdy ich nikomu nedáme," píše sa vo vyhlásení srbskej vlády.



Srbský prezident Aleksandar Vučič uviedol, že Belehrad nakúpil francúzske stíhačky za 2,7 miliardy eur. Podľa neho tieto nové lietadlá prispejú k výraznému zvýšeniu operačných schopností srbskej armády. Zmluva počíta nielen s dodaním stíhačiek, ale súvisiacich služieb.



Gašič tvrdí, že staršie MiGy sa budú môcť ešte "určitý" počet rokov "dobre" používať. Srbsko však podľa neho chce pokračovať v nákupe modernej bojovej techniky.