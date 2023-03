Srbsko poprelo, že dodáva Ukrajine zbrane

Belehrad 3. marca (TASR) - Srbsko v piatok poprelo vývoz zbraní na Ukrajinu. Reagovalo tak na žiadosť Ruska o vysvetlenie tvrdení, že Belehrad dodal Ukrajine tisíce rakiet. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Srbský minister zahraničných vecí Ivica Dačić uviedol, že Srbsko od začiatku vojny na Ukrajine nedodalo zbrane ani jednej zo strán konfliktu.



"Keďže moje ministerstvo schvaľuje vývoz (zbraní), viem to zhodnotiť. Srbsko nedodáva vojenské vybavenie žiadnej krajine, o ktorej si myslíme, že by to predstavovalo akýkoľvek problém," uviedol Dačić.



Ruské internetové noviny Mash blízke Kremľu v pondelok obvinili Belehrad, že na Ukrajinu dodal muníciu pre raketové systémy GRAD. Dodanie 3500 kusov rakiet typu M21 sa malo údajne uskutočniť cez Turecko a Slovensko. Srbské médiá citovali server, podľa ktorého Srbsko tieto zbrane prostredníctvom kanadskej firmy vyviezlo do Turecka, ktoré ich následne za pomoci americkej firmy cez Slovensko vyviezlo na Ukrajinu.



Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová vyjadrila vo štvrtok nad týmito správami "hlboké znepokojenie".



Srbský minister obrany Miloš Vučelič taktiež poprel vyvážanie rakiet na Ukrajinu, no nevylúčil, že sa tam rakety dostali cez tretiu stranu. "Ak súkromné firmy kupujú zbrane na trhoch tretích krajín a potom ich predávajú iným firmám v iných krajinách, nejde o otázku pre Srbsko. Ide o medzinárodný obchod," uviedol Vučelič.



Srbsko je blízkym spojencom Ruska v Európe. Tieto dve krajiny spájajú historické, náboženské a kultúrne väzby, ktoré upevnili roky proruských propagandistických kampaní v Srbsku, píše AP.



Moskva podporuje Belehrad v otázkach týkajúcich sa Kosova, ktoré vyhlásilo od Srbska v roku 2008 s podporou Západu nezávislosť. Srbsko zase odmieta uvaliť na Rusko sankcie za inváziu na Ukrajinu.