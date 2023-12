Srbsko povolí od 1.1. vstup vozidlám s kosovskými poznávacími značkami

Belehrad 26. decembra (TASR) - Srbsko povolí od 1. januára 2024 na svoje územie vstup vozidlám s kosovskými poznávacími značkami. Oznámil to v utorok vedúci úradu srbskej vlády pre Kosovo Petar Petkovič. EÚ krok uvítala. Opatrenie by malo ukončiť dlhodobý spor Belehradu s Prištinou, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Opatrenie bolo podľa Petkoviča prijaté s cieľom "umožniť voľný pohyb všetkých vozidiel" z Kosova. Označil ho za "výlučne praktické rozhodnutie", ktoré má ľuďom uľahčiť život a slobodu pohybu. Dodal však, že ho "nemožno chápať ako uznanie jednostranne vyhlásenej nezávislosti takzvaného Kosova".



Kosovo vyhlásilo jednostranne nezávislosť od Srbska v roku 2008, Belehrad ju dodnes neuznáva. Ohniskom vyhrotených vzťahov oboch krajín sa pritom v ostatnom čase stali práve spory okolo poznávacích značiek. Doteraz mohli vozidlá z Kosova prekračovať srbské hranice len v prípade, že si štátny znak na poznávacej značke prelepili. Obdobné opatrenia platili aj pre srbské autá prichádzajúce do Kosova.



Srbsko síce súhlasilo s uznávaním kosovských poznávacích značiek už roku 2011 v rámci dohody, ktorú obom stranám sprostredkovala EÚ, opatrenie však dosiaľ nikdy celkom neuplatnilo.



EÚ najnovšie oznámenie Belehradu privítala. Hovorca EÚ pre zahraničné veci Peter Stano uviedol, že takéto opatrenie dokazuje, že v procese normalizácie vzťahov medzi Kosovom a Srbskom je možné dosahovať pokrok. EÚ podľa jeho slov teraz očakáva, že Priština zareaguje na krok Belehradu obdobným opatrením.