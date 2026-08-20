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Srbsko požiadalo Rusko o pomoc s hasením požiarov
Ruské lietadlá majú s výnimkou humanitárnej pomoci zakázaný vstup do európskeho vzdušného priestoru v dôsledku sankcií pre rozpútanie vojny na Ukrajine v roku 2022.
Autor TASR
Belehrad 20. augusta (TASR) - Srbsko požiadalo Rusko o pomoc pri hasení lesných požiarov, keďže v rámci Európskej únie nie sú k dispozícii dostatočné kapacity hasičských lietadiel. Uviedlo to vo štvrtok srbské ministerstvo vnútra, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Ruské lietadlo Il-76P ministerstva pre mimoriadne situácie v stredu večer pristálo v meste Niš na juhu Srbska a vo štvrtok ho nasadili na hasenie požiaru v prírodnej rezervácii Deliblatská púšť (Deliblatska peščara).
Srbsko ako nečlenská krajina EÚ v prípade núdze môže využívať pomoc prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany. Belehrad tento rok v rámci tohto programu vyslal do Španielska hasičský vrtuľník a tím na zásah proti tamojším požiarom.
„Vzhľadom na to, že v rámci EÚ nie sú k dispozícii hasiace lietadlá s takouto kapacitou... ruské lietadlo výrazne posilní naše možnosti pri hasení požiarov,“ uviedol v stredu večer šéf odboru pre mimoriadne situácie srbského ministerstva vnútra Luka Čaušić.
Ruské lietadlá majú s výnimkou humanitárnej pomoci zakázaný vstup do európskeho vzdušného priestoru v dôsledku sankcií pre rozpútanie vojny na Ukrajine v roku 2022.
Ruské lietadlo na ceste do Srbska preletelo aj vzdušným priestorom Bulharska, ktoré je členom EÚ a Severoatlantickej aliancie (NATO). Stalo sa tak na základe žiadosti Belehradu, uviedla bulharská tlačová agentúra BTA s odvolaním sa na tamojšie ministerstvo dopravy a komunikácií.
Príchod ruského lietadla ukázal pokračovanie lavírovania Srbska medzi Ruskom a EÚ. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil Srbsko tento mesiac, Belehrad sa však odmieta pripojiť k sankciám EÚ voči Rusku za jeho vojnu na Ukrajine.
Ruské lietadlo Il-76P ministerstva pre mimoriadne situácie v stredu večer pristálo v meste Niš na juhu Srbska a vo štvrtok ho nasadili na hasenie požiaru v prírodnej rezervácii Deliblatská púšť (Deliblatska peščara).
Srbsko ako nečlenská krajina EÚ v prípade núdze môže využívať pomoc prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany. Belehrad tento rok v rámci tohto programu vyslal do Španielska hasičský vrtuľník a tím na zásah proti tamojším požiarom.
„Vzhľadom na to, že v rámci EÚ nie sú k dispozícii hasiace lietadlá s takouto kapacitou... ruské lietadlo výrazne posilní naše možnosti pri hasení požiarov,“ uviedol v stredu večer šéf odboru pre mimoriadne situácie srbského ministerstva vnútra Luka Čaušić.
Ruské lietadlá majú s výnimkou humanitárnej pomoci zakázaný vstup do európskeho vzdušného priestoru v dôsledku sankcií pre rozpútanie vojny na Ukrajine v roku 2022.
Ruské lietadlo na ceste do Srbska preletelo aj vzdušným priestorom Bulharska, ktoré je členom EÚ a Severoatlantickej aliancie (NATO). Stalo sa tak na základe žiadosti Belehradu, uviedla bulharská tlačová agentúra BTA s odvolaním sa na tamojšie ministerstvo dopravy a komunikácií.
Príchod ruského lietadla ukázal pokračovanie lavírovania Srbska medzi Ruskom a EÚ. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil Srbsko tento mesiac, Belehrad sa však odmieta pripojiť k sankciám EÚ voči Rusku za jeho vojnu na Ukrajine.