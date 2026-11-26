< sekcia Zahraničie
Predčasné prezidentské voľby v Srbsku sa budú konať 27. decembra
Vučič, ktorý srbskej politike dominoval 14 rokov, sa v septembri vzdal druhého prezidentského mandátu, aby mohol kandidovať na post premiéra.
Autor TASR
Belehrad 26. novembra (TASR) - Predseda srbského parlamentu Aleksandar Čupič, ktorý zároveň zastáva funkciu úradujúceho prezidenta, vyhlásil na 27. decembra predčasné prezidentské voľby. Aleksandar Vučič z funkcie prezidenta odstúpil ešte pred októbrovými parlamentnými voľbami, v ktorých jeho pravicová strana utrpela porážku. TASR o tom informuje na základe štvrtkovej správy agentúry AFP.
Vučič, ktorý srbskej politike dominoval 14 rokov, sa v septembri vzdal druhého prezidentského mandátu, aby mohol kandidovať na post premiéra. Voľby však vyhralo študentské hnutie. Študentská kandidátka (SL) získala v 250-člennom parlamente 140 kresiel, teda absolútnu väčšinu.
„Vyzývam všetkých občanov, aby sa zachovali zodpovedne a 27. decembra prišli voliť, aby vôľa ľudu priniesla prezidenta so silným mandátom, ktorý bude stelesňovať národnú jednotu,“ vyhlásil Čupič. Študentské hnutie už podľa vlastných slov má svojho kandidáta, jeho meno však zatiaľ nezverejnilo.
Vučič, dnes opozičný poslanec, opakovane naznačil, že jeho Srbská pokroková strana (SNS) by sa volieb nemusela zúčastniť. Konečné rozhodnutie zatiaľ neoznámila. Sám Vučič kandidovať nemôže, keďže ústava povoľuje zastávať funkciu prezidenta najviac dvakrát.
Funkcia prezidenta je v Srbsku prevažne ceremoniálna, prezident však navrhuje premiéra a je hlavným veliteľom ozbrojených síl.
Voľbám predchádzali takmer dva roky protestov, ktoré vyvolalo zrútenie prístrešku železničnej stanice v Novom Sade v roku 2024. Zahynulo pri ňom 16 ľudí. Nešťastie, ktoré mnohí pripisujú korupcii, vyvolalo najväčšie protesty v Srbsku od pádu Slobodana Miloševiča v roku 2000.
Vučič, ktorý srbskej politike dominoval 14 rokov, sa v septembri vzdal druhého prezidentského mandátu, aby mohol kandidovať na post premiéra. Voľby však vyhralo študentské hnutie. Študentská kandidátka (SL) získala v 250-člennom parlamente 140 kresiel, teda absolútnu väčšinu.
„Vyzývam všetkých občanov, aby sa zachovali zodpovedne a 27. decembra prišli voliť, aby vôľa ľudu priniesla prezidenta so silným mandátom, ktorý bude stelesňovať národnú jednotu,“ vyhlásil Čupič. Študentské hnutie už podľa vlastných slov má svojho kandidáta, jeho meno však zatiaľ nezverejnilo.
Vučič, dnes opozičný poslanec, opakovane naznačil, že jeho Srbská pokroková strana (SNS) by sa volieb nemusela zúčastniť. Konečné rozhodnutie zatiaľ neoznámila. Sám Vučič kandidovať nemôže, keďže ústava povoľuje zastávať funkciu prezidenta najviac dvakrát.
Funkcia prezidenta je v Srbsku prevažne ceremoniálna, prezident však navrhuje premiéra a je hlavným veliteľom ozbrojených síl.
Voľbám predchádzali takmer dva roky protestov, ktoré vyvolalo zrútenie prístrešku železničnej stanice v Novom Sade v roku 2024. Zahynulo pri ňom 16 ľudí. Nešťastie, ktoré mnohí pripisujú korupcii, vyvolalo najväčšie protesty v Srbsku od pádu Slobodana Miloševiča v roku 2000.