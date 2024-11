Srbsko prepustilo novinára, o vydanie ktorého žiadalo Bielorusko

Belehrad 1. novembra (TASR) - Bieloruský opozičný aktivista a novinár Andrej Hňot, o ktorého vydanie žiadalo Bielorusko, bol prepustený z domáceho väzenia v Srbsku a odcestoval do Európskej únie. Vo štvrtok o tom informoval samotný novinár, píše TASR podľa agentúry AFP.



Bielorusko požiadalo o vydanie Hňota, ktorého zatkli v Belehrade v roku 2023, v súvislosti s obvineniami z prania špinavých peňazí. Jeho stúpenci tvrdia, že ide o politicky motivované obvinenia.



Samotný Hňot na platforme Instagram vo štvrtok napísal, že bol "evakuovaný zo Srbska do EÚ" po "roku zúfalého boja, siedmich mesiacoch a šiestich dňoch vo väzení a piatich mesiacoch v domácom väzení".



"Môj príbeh je hollywoodsky film!" napísal.



Hňot neuviedol podrobnosti o krajine, do ktorej smeruje; uviedol však, že sa médiám vyjadrí v nasledujúcich dňoch.



"Žiadam vás, aby ste mi dali nejaký čas, aby som si zvykol na slobodu a bezpečnosť, ktoré som tak dlho nemal," podotkol.



Opozičný aktivista a novinár bol jedným z organizátorov bezprecedentných protivládnych protestov v Minsku v roku 2020 proti zmanipulovaniu volieb zo strany bieloruského lídra Alexandra Lukašenka, pripomína AFP.



V októbri 2023 ho zadržali v srbskej metropole Belehrad na základe zatykača vydaného medzinárodnou policajnou organizáciou Interpol. Zatykač, ktorý medzičasom stiahli, sa týkal obvinení z daňových podvodov v hodnote stoviek miliónov eur.



Samotný Hňot obvinenia odmieta s tým, že boli vykonštruované bieloruskými úradmi s cieľom umlčať ho. Z Bieloruska utiekol v roku 2021 a tvrdí, že v prípade návratu do vlasti by bol jeho život v ohrození.



Prvé rozhodnutie o jeho extradícii padlo v decembri minulého roka. To bolo však následne anulované a žiadosť sa vrátila na srbský súd nižšej inštancie; ten však v máji tohto roka tiež rozhodol v prospech jeho vydania do Bieloruska. V septembri však odvolací súd opätovne zvrátil rozsudok o extradícii a prípad po druhýkrát vrátil na súd nižšej inštancie.



Na Srbsko vtedy v záujme ochrany Hňota apelovalo takmer 800 umelcov vrátane režiséra Pedra Almódovara či herečky Juliette Binocheovej, pripomína AFP.