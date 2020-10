Prezident Vučič opäť nominoval na premiérsky post Anu Brnabičovú

Belehrad 5. októbra (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič nominoval v pondelok doterajšiu premiérku Anu Brnabičovú (45) na premiérsky post aj v ďalšom funkčnom období. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Myslím, že to bola dobrá voľba," uviedol Vučič, ktorý je lídrom Srbskej pokrokovej strany (SNS).



Koalícia, ktorú so SNS tvorí aj Socialistická strana Srbska (SPS), získala v júnových parlamentných voľbách 188 miest v 250-člennom parlamente.



Schválenie Brnabičovej nového kabinetu je preto do značnej miery formalita. Očakáva sa, že parlament zasadne už v najbližších dňoch, pripomína Reuters.



Brnabičová - technokratka, ktorá často hovorila o Vučičovi ako o svojom "šéfovi", - je vo funkcii premiérky od roku 2017. Stala sa ňou ako prvá žena v histórii Srbska. Do SNS Brnabičová vstúpila v roku 2019.



Brnabičová sa tiež otvorene priznala k svojej lesbickej orientácii.