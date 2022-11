V Srbsku pri potýčke medzi migrantmi v pohraničí postrelili muža

Belehrad 25. novembra (TASR) - Jeden muž bol postrelený pri potýčke medzi migrantmi v severosrbskej obci Horgoš na hraniciach s Maďarskom, privolaná polícia zadržala množstvo ďalších mužov. V piatok o tom informovala srbská polícia, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AP.



Obyvatelia Horgoša privolali políciu s tým, že migranti v obci na seba strieľajú. Policajti po príchode na miesto činu vo štvrtok večer našli 20-ročného muža dvakrát postreleného do hrude a skupinu šiestich mužov.



V srbskom pohraničí táboria tisícky migrantov a mnohokrát sa pokúšajú dostať cez žiletkový plot do Maďarska, väčšinou s pomocou prevádzačov. Maďarskí policajti migrantov často zatláčajú späť a tí potom trávia v oblasti celé mesiace, a naďalej sa pokúšajú dostať do západnej Európy.



Srbská polícia oznámila, že pomocou dronov sa pokúsi zadržať všetkých ľudí zapojených do štvrtkovej streľby a do pokusov prepašovať migrantov cez hranicu. Šéf srbskej pohraničnej polície Mile Jandrič neskôr uviedol, že v oblasti objavila približne 600 ilegálnych migrantov.



"Boli identifikovaní jednotlivci, ktorí sa zapojili do včerajšej streľby, a našli sme aj strelné zbrane," uviedol Jandrič.



Srbské médiá informovali, že videá zo sledovacích kamier v Horgoši ukázali, že cez obec vo štvrtok večer prechádzali veľké skupiny mužov s automatickými zbraňami a smerovali k hranici s Maďarskom.



Migranti prichádzajú do Srbska zo Severného Macedónska a Bulharska, potom sa pokúšajú prekročiť hranice do členských štátov Európskej únie - Maďarska a Chorvátska. Väčšina pochádza z Afganistanu a Sýrie, ostatní sú z Blízkeho východu, Afriky alebo Ázie. Nedávno Srbsko, Maďarsko a Rakúsko oznámili spoločnú akciu na zastavenie prúdu migrantov cez tento región.