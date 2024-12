Srbsko: Prokuratúra vo veci tragédie v Novom Sade obvinila 13 ľudí

Belehrad 30. decembra (TASR) - Srbská prokuratúra obvinila v pondelok v súvislosti so zrútením prístreška na železničnej stanici v Novom Sade dovedna 13 ľudí vrátane bývalého ministra výstavby a dopravy Gorana Vesiča. Nešťastie si 1. novembra vyžiadalo 15 obetí na životoch, informuje TASR podľa správ agentúry AFP a servera B92.



"Incident bol posunutý na vyšší súd v Novom Sade spolu s kompletnou dokumentáciou zhromaždenou počas vyšetrovania, ako aj so všetkými ostatnými dôkazmi," spresnila novosadská prokuratúra vo vyhlásení.



Na základe rozhodnutia prokuratúry bude všetkým obvineným, ktorí sa nachádzajú vo väzbe, táto väzba predĺžená, a všetci, ktorí sú stíhaní na slobode - vrátane medzičasom prepusteného exministra Vesiča - sa musia vrátiť do väzby, dodáva B92.



Prokuratúra vo vyhlásení zverejnenom na svojej webovej stránke dodala, že od vyššieho súdu v Novom Sade s ohľadom na tragické dôsledky incidentu z 1. novembra očakáva urýchlené potvrdenie obžaloby, aby sa čo najskôr mohol začať proces a potvrdenie trestnej zodpovednosti všetkých obvinených.



Nešťastie v Novom Sade vyvolalo rozsiahle protesty, ku ktorým sa pridali aj študenti univerzít v Belehrade.



Železničná stanica v Novom Sade prednedávnom prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Tragédia vyvolala vlnu kritiky a demonštrácie pretrvávajú doteraz. Mnohí Srbi sa domnievajú, že k zrúteniu prístreška, ktorý bol súčasťou priečelia staničnej budovy, došlo v dôsledku korupcie a netransparentnosti stavebných projektov.