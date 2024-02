Srbsko protestuje, Radman označil prezidenta Vučiča za bábku Ruska

Belehrad 25. februára (TASR) – Srbsko v nedeľu poslalo Chorvátsku protestnú nótu po tom, ako chorvátsky minister zahraničných vecí Gordan Grlič Radman označil srbského prezidenta Aleksandra Vučiča za "ruský satelit" na Balkáne. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a HINA.



Ide o najnovší spor medzi susednými krajinami, medzi ktorými panuje napätie po väčšinu času od krvavého rozpadu Juhoslávie v 90. rokoch.



Grlič Radman v sobotu pre televíziu N1 povedal, že Vučič sa musí rozhodnúť, na ktorej strane stojí – na strane Ruska alebo Európskej únie. "Pretože je nemožné a nepohodlné sedieť súčasne na dvoch stoličkách," uviedol.



"Nemal by mať veľkú dilemu," doplnil šéf chorvátskej diplomacie s tým, že Vučič môže zostať spojencom Moskvy, no Chorvátsko nedopustí, aby "škodlivý" ruský vplyv narušil stabilitu západného Balkánu.



Vučič a ďalší srbskí predstavitelia reagovali rozhnevane. "Chorvátsky minister nielen surovo zasadhuje do vnútorných záležitostí Srbska, ale aj ako obvykle klame a uráža Srbov a vyhráža sa srbským občanom," napísal Vučič na sociálnej sieti.



"Grlič Radman má pravdu v jednej veci, možno som niekoho satelit... ale nikdy som nebol nikoho sluha, čo sa nedá povedať o Grličovi Radmanovi," vyhlásil Vučič.



Srbské ministerstvo zahraničných vecí v protestnej nóte uviedlo, že od chorvátskych predstaviteľov očakáva, že sa v budúcnosti "zdržia vyjadrení, ktoré predstavujú zasahovanie do vnútorných záležitostí Srbska, a budú viesť politiku zmierenia a dobrých susedských vzťahov medzi oboma štátmi".



Vučičova vláda udržiava úzke vzťahy s Moskvou napriek jej invázii na Ukrajine. Srbský líder sa často chváli blízkymi osobnými vzťahmi s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, hoci Srbsko oficiálne žiada o vstup do EÚ, približuje AP.



HINA pripomína, že ide o druhú srbskú protestnú nótu pre Chorvátsko v tomto mesiaci. Prvú zaslali po karnevalovom sprievode, na ktorom zapálili figurínu Vučiča.