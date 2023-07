Srbi nepredĺžili povolenie k pobytu ruskému protivojnovému aktivistovi

Belehrad 25. júla (TASR) - Srbské úrady odmietli predĺžiť povolenie na pobyt jednému z aktivistov ruského protivojnového zoskupenia. Informovala o tom Ruská demokratická spoločnosť, ktorá spresnila, že išlo o jedného z jej zakladateľov Vladimira Volochonského.



Podľa nej mal Volochonskij všetky potrebné dokumenty na predĺženie pobytu, ale srbské úrady ako dôvod svojho zamietavého rozhodnutia uviedli bezpečnostné riziko, píše agentúra AP.



Začiatkom tohto júla srbská polícia dočasne zakázala vstup inému ruskému protivojnovému aktivistovi Piotrovi Nikitinovi, ktorý musel stráviť viac ako deň na belehradskom letisku, kým mu bol povolený vstup do krajiny.



Srbsko udržiava s Ruskom priateľské vzťahy a nepripojilo sa k západným sankciám voči Moskve, aj keď ruskú inváziu na Ukrajinu odsúdilo.



Volochonskij, opozičný politik z Petrohradu, utiekol do Srbska po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, uviedla Ruská demokratická spoločnosť. Ak by sa vrátil do Ruska, hrozilo by mu uväznenie, upozornila AP.



Predpokladá sa, že od začiatku vojny z Ruska do Srbska emigrovalo približne 200.000 ruských občanov. Srbsko totiž od Rusov nevyžaduje vstupné víza. Mnohí z Rusov utiekli pred povolaním do armády alebo presunuli svoje podnikateľské aktivity či firmy do Srbska ako krajiny, ktorá neuplatňuje sankcie voči Rusku.