Srbsko schválilo justičnú reformu napriek kritike EÚ
Kritici tvrdia, že zmeny v zákonoch dávajú predsedom súdov väčšiu moc nad sudcami a odstraňujú mechanizmy, ktoré mali zaručiť nezávislosť prokurátorov.
Autor TASR
Belehrad 30. januára (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič podpísal v piatok kontroverzné zákony týkajúce sa justície napriek varovaniam odborníkov, že oslabia nezávislosť súdnictva. Európska únia označila legislatívu za „krok späť“ na ceste do EÚ, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Kritici tvrdia, že zmeny v zákonoch dávajú predsedom súdov väčšiu moc nad sudcami a odstraňujú mechanizmy, ktoré mali zaručiť nezávislosť prokurátorov. Opozícia poukazuje tiež na to, že zmeny prichádzajú v čase, keď prokurátori vyšetrujú niekoľkých vysokopostavených vládnych činiteľov a predstaviteľov vládnej strany pre podozrenie z korupcie.
Parlament prijal zmeny bez verejnej diskusie alebo konzultácií s prokurátormi, sudcami, Európskou úniou alebo Benátskou komisiou - poradným orgánom Rady Európy pre ústavné právo. Vládni predstavitelia trvali na tom, že balík pomôže vytvoriť „lepší a efektívnejší“ súdny systém.
„Hlasovanie srbského parlamentu o obmedzení nezávislosti súdnictva je vážnym krokom spať na ceste Srbska do EÚ,“ napísala v stredu komisárka EÚ pre rozširovanie Marta Kosová.
„(Zákony) obnovujú prísnejšiu hierarchiu v prokuratúre, ktorú predchádzajúce zmeny a doplnenia oslabili,“ povedala koordinátorka pracovnej skupiny pre justičné reformy v rokovaniach s EÚ Jovana Spremová pre AFP.
Srbský prezident pripustil, že zákony „mali byť predmetom rozsiahlej verejnej diskusie a konzultácií s EÚ“. Zdôraznil však, že sú v súlade s ústavou. Zmeny navrhla Vučičova vládna Srbská pokroková strana (SNS).
Agentúra AFP uvádza, že Vučič čoraz intenzívnejšie kritizuje sudcov a prokurátorov vrátane tých, ktorí vyšetrujú zrútenie strechy železničnej stanice v Novom Sade z roku 2024.
