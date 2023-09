Srbsko-severomacedónske hranice strážia Maďari, Srbi a Rakúšania

Budapešť 11. septembra (TASR) - Maďarskí, srbskí a rakúski policajti spoločne strážia srbsko-severomacedónske hranice. Ich cieľom je obmedziť nelegálnu migráciu, uviedol v pondelok štátny tajomník maďarského rezortu vnútra Bence Rétvári v rozhovore pre verejnoprávnu televíziu M1. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



"Spolupráca trojice krajín je účinným prostriedkom na zastavenie nelegálnych migrantov skôr, ako sa dostanú do Maďarska. Úlohou hliadok vybavených prístrojmi na nočné videnie a dronmi je zastaviť migrantov prichádzajúcich k hraniciam vo veľkých skupinách," povedal Rétvári.



Zdôraznil, že ak sa na niektorom úseku hraníc zakročí proti nelegálnej migrácii, donúti to prevádzačov, aby si hľadali iné trasy.



Štátny tajomník tiež uviedol, že siete prevádzačov prevádzkuje podsvetie, takže medzi nimi dochádza k častým konfliktom, ktoré sa v poslednom čase riešia aj zbraňami. "Klasické mafiánske metódy, klasické prerozdeľovanie trhu podsvetia, a preto dochádza k prestrelkám," vyhlásil Rétvári.



Zároveň tvrdil, že Maďarsko slúži ako vzor pre Európsku úniu pri riešení problémov spôsobených nelegálnou migráciou. "Je potrebné ísť na vzdialenejšiu hranicu a pokúsiť sa riešiť situáciu tam, preto by bolo dobré, keby v tomto smere európske krajiny spojili svoje sily," podotkol štátny tajomník.



Pripomenul tiež, že existuje aj slovensko-maďarská policajná spolupráca, ktorej cieľom je potláčať nelegálnu migráciu prostredníctvom spoločného hliadkovania.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)