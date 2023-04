Srbsko sklamalo hlasovanie RE o žiadosti Kosova o členstvo

Belehrad 25. apríla (TASR) - Srbsko sklamalo pondelkové hlasovanie Rady Európy (RE), v ktorom väčšina členských krajín odobrila žiadosť Kosova o členstvo v RE. TASR správu prevzala v utorok z agentúry Tanjug a spravodajského portálu Kosovo Online.



Srbský minister zahraničných vecí Ivica Dačič v pondelok povedal, že rozhodnutie RE začať proces možného členstva Kosova bolo očakávané a označil ho za hanbu pre túto organizáciu. Podľa jeho slov to uškodí vzťahom medzi Belehradom a Prištinou.



V hlasovaní 33 z celkového počtu 46 členských krajín RE odobrilo prijatie žiadosti Kosova o členstvo. Sedem bolo proti, päť sa zdržalo a jedna sa na hlasovaní nezúčastnila.



Dačič sa poďakoval krajinám, ktoré hlasovali proti a zvlášť Maďarsku. To nezávislosť Kosova uznalo, v pondelok však hlasovalo proti.



Proti hlasovali aj Azerbajdžan, Cyprus, Gruzínsko, Moldavsko, Rumunsko a Španielsko, píše Tanjug s odvolaním sa na zdroj z prostredia srbského ministerstva zahraničných vecí. Zdržali sa Bosna a Hercegovina, Grécko, Moldavsko, Slovensko a Ukrajina. "Na druhej strane sme naozaj sklamaní postojom a postupom Grécka a Slovenska, členských krajín EÚ, ktoré boli zdržanlivé, najmä z dôvodu, že vyhlasujú, že nezávislosť Kosova neuznávajú," povedal Dačič.



Srbská delegácia hlasovala proti a po hlasovaní sálu opustila. Neznamená to však, že Srbsko opustilo RE, dodal minister.



Srbský prezident Vučič v utorok v reakcii na hlasovanie povedal, že jeho krajina urobí zmeny v bezpečnostnej stratégii a zahraničnej politike. Upozornil na princíp vzájomnosti a poďakoval sa krajinám, ktoré hlasovali proti.



Kosovská vláda sa vlani v máji rozhodla podať prihlášku do RE. Srbskí predstavitelia s týmto rozhodnutím vyjadrili nesúhlas.



Kosovo vyhlásilo nezávislosť od Srbska v roku 2008 po občianskej vojne medzi Srbmi a etnickými Albáncami, v ktorej intervenovala Severoatlantická aliancia. Ako samostatný štát ho uznalo 117 krajín, Slovensko k nim nepatrí.