Srbsko darovalo Kosovu testy na koronavírus, vyjadrilo solidaritu

Priština 18. apríla (TASR) - Srbsko v piatok doručilo do Kosova 1000 testovacích súprav na zisťovanie prítomnosti nového druhu koronavírusu. Podľa tlačovej agentúry Reuters ide o gesto solidarity napriek obchodným sporom, nedávnej násilnej minulosti a neochote Belehradu uznať kosovskú suverenitu.



Srbský zdravotnícky činiteľ oboznámený so zásielkou uviedol, že jeho krajina poskytla Kosovu testovacie súpravy bez akýchkoľvek politických podmienok, iba "s túžbou pomôcť pri zdolávaní vírusu". "Táto situácia nám neúprosne pripomína, že mnohé problémy dokážeme vyriešiť iba spoločne," povedal.



Hovorca kosovského ministerstva zdravotníctva potvrdil prijatie daru zo Srbska a dodal, že zásielka bude pridaná k 3100 testovacím súpravám, ktoré má Kosovo momentálne v zásobe. Kosovo s dvoma miliónmi obyvateľov eviduje 449 prípadov infekcie a 11 úmrtí. Medzi nakazenými je aj 17 zdravotníkov.



Srbsko doteraz nahlásilo 5790 potvrdených prípadov infekcie a 110 úmrtí na chorobu COVID-19, ktorú nový typ koronavírusu vyvoláva.



Srbsko stratilo kontrolu nad Kosovom - svojou bývalou provinciou - po tom, čo Severoatlantická aliancia spustila na jar 1999 rozsiahlu bombardovaciu kampaň proti Srbsku (Juhoslávii) zameranú na vyhnanie srbských síl z kosovského územia, kde prebiehali etnické čistky na tamojšom, prevažne albánskom obyvateľstve.



Kosovo vyhlásilo nezávislosť od Srbska v roku 2008, ale Belehrad tento krok neuznáva. Rozhovory medzi Kosovom a Srbskom, ktoré sprostredkovala EÚ, sa zastavili v roku 2018, keď kosovská vláda zaviedla 100-percentnú daň na tovar vyrobený v Srbsku v reakcii na snahy Srbska blokovať vstup Kosova do medzinárodných organizácií.



Kosovo na znak dobrej vôle toto opatrenie zrušilo začiatkom tohto mesiaca. Úradujúci kosovský premiér Albin Kurti ubezpečil v stredu Miroslava Lajčáka, osobitného predstaviteľa EÚ pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou, o svojom záväzku obnoviť dialóg so Srbskom a pokúsiť sa o normalizáciu vzájomných vzťahov.