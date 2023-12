Stovky ľudí v Srbsku znovu protestovali proti výsledkom volieb

Belehrad 20. decembra (TASR) - Stovky ľudí demonštrovali v utorok v Belehrade proti údajným podvodom v srbských víkendových voľbách. Reagovali tak na výzvy hlavného opozičného tábora, aby prišli protestovať proti výsledkom volieb, ktoré poznačili hlásenia o "nezrovnalostiach". TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Protest nasledoval deň po tom, čo sa tisíce ľudí zišli pred sídlom srbskej volebnej komisie. Tá vyhlásila, že podľa predbežných výsledkov jednoznačne zvíťazila v parlamentných a komunálnych voľbách vládna Srbská pokroková strana (SNS) prezidenta Aleksandra Vučiča.



Dav ľudí v utorok bol menší, než počas predchádzajúceho protestu. Demonštranti, vrátane veľkého počtu študentov, skandovali protivládne heslá a držali pútače s textami namierenými proti Vučičovi.



"Som tu dnes večer preto, že som veľmi nahnevaný na volebné podvody, nielen v Belehrade, ale po celom Srbsku," povedal pre AFP 29-ročný Marko Radičevič.



Opozičná líderka Marinika Tepičová naznačila, že protesty budú pokračovať. Dodala, že potrebné sú aj ďalšie zhromaždenia, aby sa vytvoril tlak na vládu.



"Prichytili sme ich pri páchaní volebného podvodu a nemôžeme to nechať tak," vysvetlila Tepičová.



Medzi požiadavkami protestujúcich je podľa Tepičovej aj to, aby sa správy o zhromaždeniach a údajnom volebnom podvode objavili na hlavnej štátnej televíznej stanici, ktorá ich zatiaľ neprináša.



V utorok predtým hlavná opozičná koalícia vyzvala ľudí z celého politického spektra, aby sa do demonštrácie zapojili. "Pozývame všetky opozičné strany a hnutia, občanov a občiansku spoločnosť, aby sa k nám pridali," povedal na tlačovej konferencii v Belehrade Miroslav Aleksič, líder z hnutia Srbsko proti násiliu (SPN).