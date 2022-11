Srbsko tvrdí, že jeho vzdušný priestor narušili drony z Kosova

Belehrad/Priština 2. novembra (TASR) - Srbský minister obrany Miloš Vučevič tvrdí, že za posledné tri dni preniklo do srbského vzdušného priestoru niekoľko bezpilotných lietadiel z Kosova. Priština obvinenie odmieta s tým, že z jej územia nijaké drony do Srbska neprileteli. Informuje o tom v stredu agentúra Reuters.



"Nedokážem vám povedať, komu tie drony patria, môžem však povedať, že všetky prileteli z územia Kosova," povedal Vučevič pre srbskú verejnoprávnu televíziu RTS bez uvedenia podrobností o zmienených dronoch.



Minister dodal, že srbský prezident Aleksandar Vučič, ktorý je zároveň najvyšším veliteľom srbských ozbrojených síl, vydal nariadenie "zlikvidovať" akékoľvek drony, ktoré vstúpia do srbského vzdušného priestoru. Ozbrojené sily zároveň uviedol do stavu "zvýšenej pohotovosti", píše Reuters.



Kosovský minister obrany Armend Mehaj popiera, že by do Srbska prileteli dorny z Kosova. Tvrdenie o dronoch označil len za "zámienku na zvýšenie počtu srbských vojakov v okolí hraníc" s Kosovom, ktoré podľa jeho slov poslúži na "šírenie paniky medzi občanmi oboch týchto štátov".



Napätie medzi Prištinou a Belehradom v ostatných dňoch opätovne vzrástlo v súvislosti so sporom okolo poznávacích značiek áut kosovských Srbov. Priština totiž v utorok nariadila príslušníkom srbskej menšiny žijúcej na severe Kosova, aby vymenili srbské poznávacie značky svojich áut za kosovské. USA a EÚ kosovské úrady žiadali, aby tento krok ešte odložili.



Kosovský parlament ešte v júni schválil predmetný zákon, na základe ktorého sa musia všetkých srbské značky na automobiloch v krajine vymeniť za kosovské. Pod tlakom EÚ a USA však Kosovo odložilo implementáciu tohto opatrenia do 1. novembra.



V utorok zákon o výmene značiek vstúpil oficiálne do platnosti, jeho uplatňovanie v praxi však bude podľa kosovských úradov len postupné. Počas prvých troch týždňov budú vodiči áut bez nových kosovských značiek dostávať varovania a potom im začnú udeľovať aj pokuty. Od konca januára už budú môcť jazdiť len vozidlá s novými značkami a po 21. apríli 2023 už bude odporcom tohto nariadenia hroziť konfiškácia vozidiel.



Počas leta sa celý spor vyhrotil a vyústil do nepokojov kosovských Srbov, ktorí na protest proti výmene značiek blokovali cesty a strieľali do vzduchu. K upokojeniu situácie prispelo až zaangažovanie sa mierových síl NATO pôsobiacich v Kosove.



Srbsko neuznáva nezávislosť, ktorú Kosovo vyhlásilo v roku 2008, a Srbi žujúci na severe tejto bývalej srbskej provincie považujú za svoje hlavné mesto Belehrad, nie Prištinu. Kosovo aj Srbsko chcú vstúpiť do Európskej únie, ktorá podmieňuje pokrok v tomto smere normalizáciou ich vzájomných vzťahov.