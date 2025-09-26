< sekcia Zahraničie
V Srbsku zadržali dve osoby pre výcvik moldavských protestujúcich
Autor TASR
Belehrad 26. septembra (TASR) - Srbská polícia v piatok zadržala dve osoby, ktoré obvinila z vedenia „bojovo-taktického výcviku“ desiatok osôb z Moldavska a Rumunska pred napätými moldavskými parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia cez víkend. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
K zadržaniam došlo niekoľko dní po tom, čo moldavská prezidentka Maia Sanduová obvinila Rusko z uplácania „stoviek ľudí“, aby spôsobili destabilizáciu krajiny pred voľbami, píše AFP.
Srbské úrady zadržali dve osoby, ktoré obvinili z organizovania a financovania protipolicajného výcviku neďaleko mesta Loznica na západe krajiny. „Výcvik sa údajne konal od 16. júla do 12. septembra pre približne 150 až 170 občanov Moldavska a Rumunska,“ uviedla polícia vo vyhlásení. Ozrejmila, že pri prehliadke bytu podozrivých zaistila notebooky, mobilné telefóny, sledovacie zariadenie a u jedného podozrivého bola nájdená aj pištoľ. Očakáva sa, že osoby budú obvinené z podporovania účasti vo vojne či ozbrojenom konflikte v cudzom štáte.
Moldavské úrady v pondelok zadržali 74 osôb napojených na výcvikový program v Srbsku. Podľa vyšetrovateľov plánovalo Rusko vycvičiť mladých Moldavcov v Srbsku v taktikách, ktoré mali byť použité proti polícii počas protestov. Moldavsko opakovane varovalo pred ruským zasahovaním pred voľbami.
