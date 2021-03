V Srbsku už očkujú aj migrantov a občanov susedných krajín

Belehrad 27. marca (TASR) - Srbsko začalo proti ochoreniu COVID-19 očkovať aj migrantov a občanov susedných krajín. Podáva im vakcínu od spoločnosti AstraZeneca, informovala v piatok agentúra AFP.



Srbsko zaočkovalo už viac ako dva milióny zo svojich celkových sedem miliónov obyvateľov. Podarilo sa mu to vďaka kúpnym zmluvám, ktoré dostatočne skoro uzavrelo s viacerými spoločnosťami. Táto balkánska krajina sa pri vakcinácii zároveň do veľkej miery spolieha na čínsku očkovaciu látku Sinopharm, približuje AFP.



Používanie vakcíny od spoločnosti AstraZeneca nedávno dočasne pozastavili viaceré krajiny po tom, ako sa objavili správy o prípadoch tvorby krvných zrazenín po podaní tejto očkovacej látky. Európska lieková agentúra (EMA) a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) však minulý týždeň uviedli, že vakcína je bezpečná a mala by sa naďalej používať. Mnohé krajiny vrátane Nemecka či Francúzska následne očkovanie touto látkou obnovili.



Srbskí predstavitelia v piatok nereagovali na otázky, či k začleneniu cudzincov do vakcinácie v krajine došlo v dôsledku nezáujmu miestneho obyvateľstva práve o túto očkovaciu látku. Na očkovanie ňou sa prihlásilo viac ako 500 obyvateľov strediska pre utečencov a migrantov neďaleko Belehradu, informovala srbská verejnoprávna stanica RTS.



Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) ocenil srbskú vládu za "začlenenie vysídlených osôb do národného očkovacieho programu".



Záujem o očkovanie zmienenou vakcínou v Srbsku prejavili aj obyvatelia susedných krajín - Bosny a Hercegoviny aj Severného Macedónska, ktorí taktiež pricestovali do Belehradu na očkovanie. Ide o krajiny, ktoré tiež nepatria do EÚ a nedarí sa im zabezpečiť si dostatočné množstvo vakcín, analyzuje AFP.