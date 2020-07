V Belehrade zakázali zhromaždenie viac ako desiatich ľudí

Belehrad 9. júla (TASR) - Srbské úrady vo štvrtok zakázali zhromažďovanie viac ako desiatich ľudí v hlavnom meste Belehrad po dvoch nociach násilných zrážok medzi políciou a tisíckami demonštrantov, ktorí protestovali proti opatreniam na zabránenie šírenia nového koronavírusu. Zranenia utrpeli desiatky ľudí vrátane policajtov. Informovala o tom agentúra AP.



Srbský vládny krízový tím uviedol, že cieľom zákazu je zabrániť ďalšiemu šíreniu vírusu, keďže počas protestov ľudia nedodržiavali fyzický odstup a len malá časť z nich nosila ochranné masky.



"Systém zdravotníckej starostlivosti v Belehrade je na pokraji kolapsu," varovala srbská premiérka Ana Brnabičová. "Preto nechápem to, čo sme videli minulú noc a predchádzajúcu noc," dodala.



Veľvyslanectvo USA v Srbsku vo štvrtok vo vyhlásení vyjadrilo "hlboké znepokojenie" z násilností v krajine.



"Odsudzujeme každé násilie vrátane toho, čo sa nám zdalo, že sú koordinované útoky na políciu, ktoré mali zjavne za cieľ vyvolať prehnané reakcie. Ako aj to, čo sa zdalo, že je použitie nadmernej sily zo strany polície," uviedlo veľvyslanectvo USA.



Pred parlamentom v Belehrade sa demonštranti zišli v utorok večer a protestovali proti zákazu vychádzania, ktorý mal v hlavnom meste platiť od nadchádzajúceho piatka do pondelka, a to pre tamojšiu zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu.



V protestoch v Belehrade potom pokračovali v stredu večer napriek faktu, že prezident Aleksandar Vučič už od plánovaného zákazu vychádzania čiastočne upustil a naznačil, že možno vôbec nebude vyhlásený. Z nepokojov na protestoch pritom obvinil krajne pravicové skupiny i zahraničné tajné služby.



Protesty prebiehali v stredu večer aj v ďalších srbských mestách. V Novom Sade a Niši vtrhli demonštranti do kancelárii Vučičovej Srbskej pokrokovej strany (SNS). Potýčky hlásili aj z priemyselného mesta Kragujevac.



Demonštranti vyzývali Vučiča na odstúpenie, pričom ho obvinili, že pandémiu zneužíva na politické ciele. K uvoľneniu epidemiologických opatrení totiž došlo krátko pred júnovými parlamentnými voľbami, v ktorých zvíťazila Vučičova strana SNS.



V stredu z krajiny hlásili 357 nových prípadov nákazy koronavírusom a 11 súvisiacich úmrtí. Išlo tak o jeden z najhorších dní od vypuknutia pandémie. Celkovo v Srbsku dosiaľ v súvislosti s novým koronavírusom potvrdili 17.076 prípadov nákazy a 341 úmrtí.