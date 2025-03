V predvečer veľkého protestu sa v Belehrade schádzajú tisíce ľudí

Belehrad 14. marca (TASR) - Tisíce ľudí z celého Srbska sa v piatok v predvečer veľkého protivládneho zhromaždenia zišli v Belehrade. V sobotu sa na proteste očakáva účasť niekoľkých desaťtisícov ľudí. Prezident Aleksandar Vučič považuje demonštrácie za nezákonné a tvrdí, že sa počas nich chystajú násilnosti. Do krajiny tiež v piatok nevpustili niekoľkých zahraničných novinárov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Študenti z ostatných častí Srbska do Belehradu prichádzajú po niekoľkodňových pochodoch. Pri ich príchode bol na chodníku položený malý červený koberec a dav mávajúci vlajkami ich hlasno vítal.



Protest je vyvrcholením niekoľkomesačných demonštrácií proti korupcii vo vláde prezidenta Vučiča. Ten opakovane varoval, že na zhromaždení sa plánujú násilnosti, a pohrozil zatýkaním v prípade akýchkoľvek incidentov. Vučičovi prívrženci navyše v centre mesta trávia noc, čo podľa AP podnecuje obavy z potýčok s demonštrantami.



V piatok večer na tlačovej konferencii prezident opäť vyhlásil, že úrady dostali viacero správ o údajných nepokojoch, a sobotňajšie zhromaždenie označil za "nezákonné". Zopakoval tiež tvrdenia, že za protestmi stoja západné spravodajské služby s cieľom odstaviť ho od moci. "Neprijímam vydieranie, nebudem súhlasiť s nátlakom, som prezidentom Srbska a nedovolím, aby ulica určovala pravidlá," vyhlásil Vučič.



Polícia predtým zadržala šesť opozičných aktivistov pre podozrenie z "prípravy aktivít proti ústavnému poriadku a bezpečnosti".



Niekoľko novinárskych tímov z Chorvátska navyše podľa agentúry HINA zastavili na hraniciach a vstup do Srbska im zamietli. Úrady uviedli, že ich pôsobenie v krajine by mohlo predstavovať bezpečnostné riziko. Vstup podľa agentúry STA odmietli aj jednému slovinskému reportérovi. Rozhodnutie srbských orgánov už odsúdili regionálne novinárske organizácie.



Protivládne protesty v Srbsku vyvolalo zrútenie betónového prístreška nad vchodom do železničnej stanice v Novom Sade, pri ktorom prišlo o život 15 ľudí. Veľká časť Srbov je presvedčená, že k tragédii prispela skorumpovanosť vládnych úradníkov, ich laxnosť a nedostatočný dozor na stavbe. K zrúteniu nadstavby došlo len niekoľko mesiacov po rekonštrukcii budovy.



Protesty podnietili odstúpenie niekoľkých vysokopostavených predstaviteľov vrátane premiéra Miloša Vučeviča a starostu Nového Sadu Milana Djuriča. Odstúpili aj ministri dopravy a obchodu Goran Vesič a Tomislav Momirovič.