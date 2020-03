Srbsko v snahe spomaliť koronavírus zavádza zákaz nočného vychádzania

Belehrad 17. marca (TASR) - Srbské úrady sa v boji proti šíreniu nového koronavírusu rozhodli uplatniť aj zákaz nočného vychádzania v čase od 20.00 h do 05.00 h. Opatrenie má platiť od stredajšieho večera, informovali v utorok tlačové agentúry APA a DPA.



Pre obyvateľov miest vo veku nad 65 rokov platí od stredy 10.00 h celodenný zákaz vychádzania. Na vidieku, kde je obyvateľstvo zatiaľ ohrozené v menšej miere, platí takéto opatrenie pre ľudí starších ako 70 rokov.



Srbský prezident Aleksandar Vučič na tlačovej konferencii povedal, že najstaršej generácii má byť umožnené zaobstarať si najnutnejšie potreby v supermarketoch, ktoré budú osobitne pre tento účel otvorené každú nedeľu v čase od 04.00 do 07.00 h. Zásobovanie seniorov má zabezpečovať aj sieť pomocníkov.



Sprísnenie opatrení s cieľom spomaliť šírenie koronavírusu je podľa prezidenta nutné, keďže občania sa neriadili doterajšími odporúčaniami. Výnimku z nočného zákazu vychádzania budú mať len držitelia povolení umožňujúcich plnenie určitých úloh.



Podľa Vučiča tiež vláda plánuje úplné pozastavenie verejnej dopravy s výnimkou špeciálnych autobusových spojov pre zamestnancov v rozhodujúcich priemyselných odvetviach.



Do utorkového večera v Srbsku zaznamenali 72 prípadov nakazenia novým koronavírusom. Podľa Vučiča predstavuje osobitný problém zhruba 45.000 občanov, ktorí sa vrátili do Srbska od nedele a úrady im nariadili dvojtýždňovú samoizoláciu. Dodržiavanie tohto nariadenia kontroluje od utorka aj polícia, ktorá v priebehu dňa našla na nahlásených adresách zhruba 5400 zo 7600 kontrolovaných osôb. Prezident v tejto súvislosti prisľúbil prísne postihy.



Osobám, ktoré porušia príkaz zdravotníckych úradov na samoizoláciu, hrozí pokuta vo výške 150.000 dinárov (1277 eur).



Vučič zároveň potvrdil, že parlamentné voľby naplánované v Srbsku na 26. apríla sa po dohode s politickými silami odkladajú na neskôr. Nový termín má byť oznámený až po zvládnutí koronavírusovej epidémie.



Vučič ešte v nedeľu vyhlásil v Srbsku núdzový stav s cieľom zastaviť šírenie nového koronavírusu. Opatrenie vedie k uzavretiu mnohých verejných priestorov a nasadeniu vojakov na stráženie dôležitých objektov, ako sú nemocnice.