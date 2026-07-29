< sekcia Zahraničie
Vláda srbského premiéra Djura Macuta ustála hlasovanie o nedôvere
Za vyslovenie nedôvery hlasovalo 40 poslancov, proti bolo 135 a jeden sa zdržal.
Autor TASR
Belehrad 29. júla (TASR) - Vláda srbského premiéra Djura Macuta v stredu v parlamente ustála hlasovanie o vyslovení nedôvery. Návrh predložila opozícia ešte vo februári, píše TASR na základe správ televízie N1 a denníka Danas.
Za vyslovenie nedôvery hlasovalo 40 poslancov, proti bolo 135 a jeden sa zdržal. Macut ešte v pondelok v parlamente povedal, že si jeho kabinet zaslúži „vyhrať“ hlasovanie a dúfa, že vláda bude môcť pokračovať vo svojej práci.
Premiér zároveň vyhlásil, že jeho vláda nebude hodnotená podľa titulkov v médiách, príspevkov na sociálnych sieťach a každodenných politických hádok, ale podľa toho, čo za sebou zanechala.
Za vyslovenie nedôvery hlasovalo 40 poslancov, proti bolo 135 a jeden sa zdržal. Macut ešte v pondelok v parlamente povedal, že si jeho kabinet zaslúži „vyhrať“ hlasovanie a dúfa, že vláda bude môcť pokračovať vo svojej práci.
Premiér zároveň vyhlásil, že jeho vláda nebude hodnotená podľa titulkov v médiách, príspevkov na sociálnych sieťach a každodenných politických hádok, ale podľa toho, čo za sebou zanechala.