V Srbsku pokračovali protivládne protesty

Belehrad 11. júla (TASR) - V niekoľkých srbských mestách vrátane Belehradu v piatok už štvrtý deň pokračovali protesty proti prístupu vlády ku koronavírusovej pandémii.



Ako v noci na sobotu informovala agentúra AFP, pred budovou parlamentu v hlavnom meste sa skupina demonštrantov dostala do potýčok s políciou. Demonštranti hádzali na políciu kamene. Niektorí z nich hádzali tiež svetlice a skandovali nacionalistické heslá.



Srbsko v piatok oznámilo rekordný počet úmrtí na nový koronavírus za jediný deň.



Premiérka Ana Brnabičová už skôr povedala, že balkánsky štát zaznamenal za posledných 24 hodín 18 úmrtí a 386 nových prípadov nákazy. Označila to za "dramatický nárast".



Brnabičová zároveň ostro odsúdila "nezodpovedné" protesty, ktoré sa vo štvrtok konali v Belehrade a ďalších mestách. Demonštrácie v srbskej metropole predchádzajúce dva dni vyústili aj do násilia.



"Pokiaľ ide o demonštrácie, k nezodpovednému správaniu práve teraz nedochádza," doplnila premiérka.



"Následky protestov uvidíme o tri, štyri dni," vyhlásila a vyzvala ľudí, "aby rešpektovali platné opatrenia", ktoré majú obmedziť šírenie koronavírusu.



Protestujúci vyventilovali frustráciu z prezidenta Aleksandara Vučiča - ten podľa nich pomohol k druhej vlne pandémie, keď zrušil pôvodné prísne obmedzenia pohybu ľudí, len aby sa mohli 21. júna konať voľby, v ktorých výrazne zvíťazila jeho Srbská pokroková strana (SNS).



Prvú demonštráciu v utorok 7. júla spustilo Vučičovo oznámenie, že cez víkend bude znova zavedený zákaz vychádzania, aby sa zastavila druhá vlna infekcií koronavírusom, pretože pacienti už zaplnili nemocnice v Belehrade.



Prezident ustúpil od tohto svojho plánu, ale protesty pokračovali a zmenili sa na všeobecnú kritiku jeho zvládania zdravotnej krízy.



Vo štvrtok vláda oficiálne upustila od plánu na zákaz vychádzania a oznámila obmedzenia verejných zhromaždení viac ako desiatich ľudí - čo prakticky znamená zákaz protestov.



Dosiaľ Srbsko hlásilo celkovo 370 úmrtí na koronavírus a takmer 18.000 nakazených.