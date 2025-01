Vodič vrazil do davu demonštrantov a vážne zranil mladú ženu

Belehrad 16. januára (TASR) - Vodič auta v srbskej metropole Belehrad vo štvrtok vrazil svojím vozidlom do davu demonštrantov, ktorí blokovali ulicu. Pri zrážke utrpela vážne zranenia mladá žena. V Srbsku pokračujú študentské protesty, v ktorých demonštranti požadujú transparentné vyšetrenie zrútenia prístrešku zrekonštruovanej železničnej stanice v Novom Sade. Pri tragédii z 1. novembra minulého roka zomrelo 15 ľudí. TASR informáciu prevzala z agentúry AP.



Po zrážke skončila zranená žena na streche vozidla, pričom vodič napriek tomu pokračoval v jazde. Žena následne spadla a na hlave mala viditeľné krvavé poranenia. Televízia N1 uviedla, že do nemocnice ju previezli pri vedomí. Štátna televízia RTS informovala, že je v stabilizovanom stave.



Vodič z miesta incidentu v centre Belehradu ušiel. Polícia však uviedla, že ho krátko po tom zadržala, a že je obvinený z pokusu o vraždu. Od začiatku blokád bolo počas protestov zaznamenaných niekoľko takýchto incidentov, ale toto bol prvý prípad, ktorý sa skončil vážnym zranením.



Po zrážke sa pred budovou právnickej fakulty v Belehrade spontánne zhromaždili stovky študentov, ktorí vyjadrili podporu zranenej žene. Skandovali heslá ako "Zabijaci" a "Nedovolíme vám, aby ste do nás vrážali."



Cestné blokády v Belehrade sa konajú každý deň od 1. novembra o 11:52, teda presne v čase zrútenia prístrešku.



Srbská prokuratúra už v súvislosti s tragédiou koncom decembra obvinila 13 ľudí vrátane bývalého ministra výstavby a dopravy Gorana Vesiča, ktorý odstúpil niekoľko dní po tragédii. Študenti napriek tomu pokračujú v protestoch a tvrdia, že stále nebola vyvodená primeraná zodpovednosť.