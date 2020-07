V Srbsku bude opäť platiť zákaz vychádzania v metropole Belehrad

Belehrad 7. júla (TASR) - V srbskom hlavnom meste Belehrad bude platiť predĺžený víkendový zákaz vychádzania s cieľom zastaviť prudký nárast počtu prípadov nákazy novým koronavírusom. Oznámil to v utorok srbský prezident Aleksandar Vučič. Opatrenie má platiť od piatka, píše agentúra TASS.



Srbsko v utorok potvrdilo 13 nových úmrtí na ochorenie COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus. Ide o vôbec najvyšší denný nárast od vypuknutia koronavírusovej pandémie, pripomína agentúra AFP.



Za uplynulých 24 hodín v Srbsku zaevidovali aj 299 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je o niečo menej ako predchádzajúce dni, keď úrady hlásili viac ako 300 prípadov za jediný deň.



"Počnúc piatkom bude platiť zákaz vychádzania, ktorý sa skončí v pondelok," uviedol Vučič v televíznom prejave k národu.



Vládny krízový štáb rozhodne, či bude toto opatrenie platiť v celom štáte alebo iba v Belehrade.



Podľa Vučiča je srbské zdravotníctvo vyťažené, a to najmä v hlavnom meste, kde je podľa neho situácia "kritická".



Prezident zároveň oznámil, že od stredy bude v platnosti zákaz verejných zhromaždení viac ako piatich ľudí, a to v uzavretých i vo vonkajších priestoroch.



Srbsko doposiaľ potvrdilo 16.719 prípadov nákazy koronavírusom a 330 úmrtí. Od 6. marca testovali v Srbsku 455.604 ľudí



V Belehrade a ďalších 18 mestách a obciach bol už vyhlásený mimoriadny stav.