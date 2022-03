Srbský prezident Vučič ašpiruje na víťazstvo už v prvom kole volieb

Belehrad 29. marca (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič ašpiruje na to, že jasne zvíťazí už v prvom kole nedeľňajších prezidentských volieb a zaistí si tak druhý mandát hlavy štátu. TASR správu prevzala v utorok z agentúry DPA.



"Čokoľvek menej než 60 percent by bol neúspech," vyhlásil Vučič v pondelok večer v srbskej súkromnej televízii Happy, ktorú väčšinovo vlastnia podnikatelia blízki prezidentovi.



Podľa vlastných slov by bol z horšieho výsledku v prvom kole volieb "veľmi smutný a veľmi nešťastný", čo by bolo na ňom iste vidno.



Na víťazstvo v prvom kole srbských prezidentských volieb je potrebných viac než 50 percent hlasov. Ak ani jeden z kandidátov túto hranicu neprekročí, dvaja najsilnejší sa stretnú v druhom kole volieb.



Vučičovým hlavným vyzývateľom je opozičný kandidát a generál vo výslužbe Zdravko Ponoš, ktorý si v minulosti získal renomé, keď ako šéf generálneho štábu zrealizoval reformu srbskej armády.



Aleksandar Vučič je prezidentom od roku 2017 a podľa kritikov sa uchyľuje k čoraz autoritárskejším metódam vládnutia. Jeho nacionalistická Srbská pokroková strana (SNS) ovláda všetky zložky štátnej správy, píše DPA.



V Srbsku sa budú 3. apríla konať okrem riadnych prezidentských aj predčasné parlamentné voľby a v niektorých mestách - vrátane metropoly Belehrad - aj voľby komunálne. V predvolebných prieskumoch jasne dominuje Vučičova SNS, ale opozícia sa nevzdáva nádeje na volebné víťazstvo aspoň v komunálnych voľbách v Belehrade a v iných mestách.



Podľa servera Balkan Insight Vučičove nádeje na víťazstvo posilnila aj ruská invázia na Ukrajinu. Úradujúci prezident sa snaží osloviť voličov s prísľubom zachovania mieru a stability. Svoje hlasy bude môcť odovzdať približne 6,5 milióna oprávnených voličov.



Šance opozície na dobrý volebný výsledok podľa pozorovateľov znižujú neférovo nastavené podmienky, ako aj nejednotnosť opozičných strán, ktoré sa nedokázali zhodnúť na spoločnom postupe. Umiernená opozícia je rozštiepená do troch volebných koalícií a jej predstavitelia navzájom na seba útočia, píše britský magazín New Statesman.