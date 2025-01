Srbsko: Vučič vyzval opozíciu, aby vyhlásila referendum o prezidentovi

Belehrad 14. januára (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič v utorok vyzval opozičné strany, aby spoločne hlasovali za vyhlásenie nezáväzného referenda, v ktorom by občania mohli hlasovať o jeho zotrvaní vo funkcii. Vučič reagoval na nekončiace protesty po tragédii v Novom Sade. Vlani 1. novembra tam zomrelo 15 ľudí po zrútení prístrešku na zrekonštruovanej železničnej stanici a verejnosť požaduje vyvodenie zodpovednosti. TASR informuje podľa agentúry HINA.



Vučič adresoval výzvu opozícii krátko po zverejnení prieskumu verejnej mienky Centra pre výskum, transparentnosť a zodpovednosť (CRTA). V ňom až 61 percent respondentov uviedlo, že súčasné protesty podporuje. Podporu vyjadril aj každý desiaty volič vládnych strán a štvrtina voličov, ktorá čerpá informácie z médií blízkych vláde.



Srbský prezident vo výzve na vypísanie referenda uviedol, že "legitimita je najdôležitejšia vec v politike a že suverenita vyplýva z vôle ľudu." Vučič zdôraznil, že bez podpory vo funkcii nechce ostať ani jeden deň navyše.



Opozičných poslancov vyzval, aby na vyhlásenie referenda poskytli 67 podpisov a jeho Srbská pokroková strana pridá ďalších 100.



Srbská prokuratúra už obvinila v súvislosti so zrútením prístreška koncom decembra 13 ľudí vrátane bývalého ministra výstavby a dopravy Gorana Vesiča, ktorý odstúpil niekoľko dní po tragédii. Študenti napriek tomu pokračujú v protestoch a tvrdia, že stále nebola vyvodená primeraná zodpovednosť.



Budovu železničnej stanice rekonštruovalo konzorcium dvoch čínskych, jednej maďarskej a jednej francúzskej spoločnosti, samotného prístrešku sa však renovácia netýkala.



Vučič študentské protesty považuje za skutočný politický tlak, ktorým sa niekto snaží uchopiť moc násilím a nie voľbami. Prezident tvrdí, že je tlačený k tomu, aby odstúpil, nechal sa zatknúť a moc prenechal tým, ktorí chcú "vrátiť krajinu do minulosti".