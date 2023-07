Srbský výbor vyšetrujúci májové streľby pozastavil svoju činnosť

Belehrad 21. júla (TASR) - Srbský parlament v piatok pozastavil činnosť výboru vyšetrujúceho dve tragické masové streľby, ku ktorým došlo v máji. Výbor bol založený len v utorok, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Urobil tak v reakcii na petíciu rodín obetí streľby v srbskom hlavnom meste, ktoré vyjadrili obavy, že činnosť parlamentného výboru by mohla ohroziť prebiehajúce vyšetrovanie prokuratúry a následné súdne konanie.



Na začiatku mája 13-ročný chlapec na základnej škole v Belehrade zastrelil deväť spolužiakov a školského strážnika. Len o deň neskôr v dedine Dubona blízko Belehradu 21-ročný muž spustil paľbu na miestnych obyvateľov. Útok si vyžiadal osem obetí.



Oba masakre, ktoré spolu pravdepodobne nesúviseli, otriasli srbskou spoločnosťou. V oboch prípadoch prokuratúra stále vedie vyšetrovanie. Dosiaľ neboli vznesené žiadne obvinenia a neboli ani stanovené termíny súdnych konaní.



Tínedžer, ktorý strieľal na základnej škole, vzhľadom na vek v čase spáchania útoku nemôže byť trestne stíhaný. Na pozorovanie ho umiestnili do psychiatrickej liečebne pre mladistvých. Prokuratúra však vyšetruje jeho otca. Existuje podozrenie, že poskytol synovi výcvik na zaobchádzanie so strelnými zbraňami i muníciou, keď ho vodil na strelnicu.



Od dvoch masových strelieb sa v Srbsku konali viaceré protesty. Boli namierené proti srbskému prezidentovi Aleksandrovi Vučičovi a provládnym médiám, ktoré podľa kritikov "ospevujú násilie a podnecujú k nenávisti".