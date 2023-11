Srbsko vyhlásilo chorvátskeho diplomata za personu non grata

Záhreb 21. novembra (TASR) – Srbsko vyhlásilo chorvátskeho diplomata Hrvoje Šnajdera z chorvátskeho veľvyslanectva v Srbsku za personu non grata, pretože "hrubo porušil diplomatické normy". Oznámilo to v pondelok ministerstvo zahraničných vecí. TASR správu prevzala z agentúry Hina.



Ministerstvo sa v tlačovom vyhlásení odvolalo na článok deväť Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch.



"Prijímajúci štát môže kedykoľvek a bez povinností uviesť dôvody pre svoje rozhodnutie oznámiť vysielajúcemu štátu, že šéf misie alebo ktorýkoľvek člen diplomatického personálu misie je persona non grata, alebo že ktorýkoľvek člen diplomatického personálu misie je neprijateľný," uvádza článok.



Srbské ministerstvo zahraničných vecí doručilo nótu chorvátskemu veľvyslancovi v Srbsku Hidajetovi Biščevičovi. Chorvátska strana sa k incidentu bezprostredne nevyjadrila.



Rezort diplomacie dodal, že ľutuje Šnajderove nedávne správanie, ktoré neprispieva k zlepšeniu bilaterálnych vzťahov medzi Srbskom a Chorvátskom, dobrým susedským vzťahom a zlepšovaniu celkovej situácie a stability v regióne.



Srbské ministerstvo zároveň uviedlo, že očakáva, že Srbsko a Chorvátsko budú vzájomne spolupracovať na budovaní spoločnej dôvery a európskej budúcnosti.