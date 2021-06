Srbsko vyhlásilo, že nikdy neuvalí sankcie na Rusko

Belehrad 24. júna (TASR) - Belehrad vo štvrtok vyhlásil, že nikdy neuvalí sankcie na Rusko, napriek výzvam Európskej únie, že Srbsko musí zosúladiť svoju zahraničnú politiku s 27-člennou EÚ, ak chce do nej vstúpiť. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Predseda srbského parlamentu Ivica Dačič na proruskej konferencii povedal, že Rusko je najlepší spojenec Srbska a chráni jeho "územnú celistvosť" – poukázal tým na ruskú podporu Belehradu, ktorý odmieta uznať nezávislosť svojej provincie Kosovo, vyhlásenú v roku 2008.



Dačič na konferencii s názvom "Rusko na Balkáne, pohľad do budúcnosti" uviedol, že Srbsko "napriek tlaku" nikdy nezavedie sankcie proti "priateľovi Rusku".



"Vzťahy medzi Srbskom a Ruskom sú dôležité zo strategického hľadiska. Sú na vrchole, na najvyššom bode, aký si naše generácie pamätajú," vyhlásil Dačič.



Na rozdiel od susednej Čiernej Hory, Severného Macedónska a Albánska sa Srbsko nepripojilo k západným sankciám voči Rusku, keď to v roku 2014 anektovalo ukrajinský Krymský polostrov alebo keď zatklo opozičného lídra Alexeja Navaľného.



Namiesto toho Srbsko – ktoré sa oficiálne uchádza o členstvo v EÚ – rozvíja blízke vzťahy so svojím tradičným slovanským spojencom Ruskom, ako aj s Čínou. Robí to napriek varovaniam Západu, že obe veľmoci majú "škodlivý" vplyv na región Balkánu, ktorý sa ešte stále spamätáva z vojen z 90. rokov 20. storočia.



Niektorí predstavitelia na Západe sa obávajú, že Rusko, ktoré vyzbrojuje Srbsko, by mohlo povzbudzovať autoritárskeho srbského lídra Aleksandra Vučiča, aby destabilizoval tento naďalej nestály, neupokojený región.