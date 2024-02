Srbsko vyhostilo Rusku kritizujúcu vojnu na Ukrajine

Belehrad 6. februára (TASR) - Srbská vláda vyhostila ruskú občianku Jelenu Koposovovú, ktorá krátko po začiatku vojny na Ukrajine podpísala otvorený list kritizujúci ruskú inváziu. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Koposovová, ktorá pracuje ako prekladateľka, musí do 30 dní opustiť Srbsko po tom, čo jej úrady zamietli žiadosť o trvalý pobyt, oznámila v pondelok Koposovová spolu s aktivistami za ľudské práva. V Srbsku žije štyri roky.



Podľa aktivistov srbské ministerstvo vnútra oznámilo Koposovovej, že predstavuje bezpečnostnú hrozbu. V marci 2022 bola signatárkou otvoreného listu odsudzujúceho inváziu Ruska na Ukrajine. Vyzvala tiež na podporu protivojnového protestu v Belehrade.



V júli 2023 na letisku v Belehrade pri vstupe do krajiny na dva dni zadržali ruského protivojnového aktivistu Piotra Nikitina. O mesiac neskôr odmietli vstup do Belehradu bývalej podpredsedníčke čiernohorskej vlády Jovane Marovičovej, ktorá údajne "ohrozovala bezpečnosť Srbska a jeho občanov". Marovičová je kritičkou srbského prezidenta Aleksandara Vučiča.



Aktivisti tvrdia, že postup voči Koposovovej je dôsledkom vplyvu bývalého riaditeľa srbskej Národnej bezpečnostnej agentúry (BIA) Aleksandara Vulina, ktorý je považovaný za verného stúpenca srbského prezidenta a má dobré vzťahy s Moskvou. Spojené štáty minulý rok zaradili Vulina na svoj sankčný zoznam a obvinili ho z "destabilizačných aktivít" a podpory ruského zasahovania v regióne.



Srbský prezident Vučič sa snaží zachovať dobré vzťahy s Moskvou a zároveň sa usiluje o posilnenie vzťahov s Európskou úniou. Štatút kandidátskej krajiny na vstup do EÚ dostalo Srbsko ešte v roku 2012.