Srbsko začalo očkovať vakcínou od čínskej spoločnosti Sinopharm

Belehrad 19. januára (TASR) - Srbsko v utorok spustilo masívne očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a stalo sa prvou európskou krajinou, ktorá používa vakcínu vyrobenú čínskou spoločnosťou Sinopharm. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Je to jediný spôsob, ako sa vrátiť k normálnemu životu," povedal minister zdravotníctva Zlatibor Lončar, ktorý ako prvý dostal túto očkovaciu látku.



"Sú to všetko veľmi bezpečné vakcíny," povedal Lončar pre štátnu televíziu RTS, keď sa dal v živom vysielaní zaočkovať na virologickom ústave v metropole Belehrad.



Nie je žiaden dôvod báť sa, pokiaľ ide o bezpečnosť vakcíny, zdôraznil.



Srbsko dostalo v sobotu 16. januára milión dávok vakcíny od spoločnosti Sinopharm. Je to tretia vakcína proti koronavírusu, ktorú v balkánskej krajine používajú - po vakcíne od firiem Pfizer/BioNTech a ruskom Sputniku V.



Začiatok masového očkovania oznámil v utorok už skôr srbský prezident Aleksandar Vučič a vyhlásil, že vakcíny budú podávať na približne 300 miestach v najväčších srbských mestách.



Vučiča zaočkujú vakcínou od Sinopharmy cez víkend.



Srbsko si zabezpečilo takmer 1.055.000 dávok troch vakcín a dohodlo si dodávku dodatočných šiestich miliónov dávok, oznámila premiérka Ana Brnabičová.



Podľa údajov agentúry AFP získaných z oficiálnych zdrojov je Srbsko prvou európskou krajinou, ktorá podáva vakcínu od čínskej Sinopharmy.



Kandidátska krajina na členstvo v Európskej únii, ktorá má zároveň blízke ekonomické a politické vzťahy s Moskvou a Pekingom, začala očkovať vakcínami od firiem Pfizer/BioNTech 24. decembra a dostala ju aj Brnabičová.



Neskôr Srbsko doviezlo ruské vakcíny Sputnik V.



Sinopharm tvrdí, že jej vakcína má 79-percentnú účinnosť proti koronavírusu.



Ďalšou čínskou vakcínou - CoronaVac od firmy Sinovac - začali minulý týždeň očkovať v Turecku.



Srbsko zaznamenalo celkovo takmer 380.000 prípadov nákazy koronavírusom a vyše 3700 úmrtí.



Do polovice januára bolo v Srbsku zaočkovaných okolo 20.500 ľudí - obyvateľov domovov dôchodcov a zamestnancov v zdravotníctve, ukazujú oficiálne údaje.