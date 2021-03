Srbsko začne ako prvá európska krajina vyrábať čínsku vakcínu

Belehrad 12. marca (TASR) - Srbsko sa stane prvou európskou krajinou, ktorá začne na svojom území vyrábať vakcínu proti koronavírusu od čínskej spoločnosti Sinopharm. Vo štvrtok o tom informoval srbský prezident Aleksandar Vučič, ktorého citovala agentúra AFP.



Výroba čínskej vakcíny by mala byť v Srbsku spustená 15. októbra, vyjadril sa Vučič pre srbskú štátnu televíziu RTS po stretnutí s korunným princom Spojených arabských emirátov (SAE) Muhammadom bin Zájidom v Abú Zabí.



Práve SAE, spolu s podporou Číny, finančne prispejú na výstavbu srbskej továrne na vakcíny, doplnil Vučič. Zmluva o výstavbe spomínanej továrne by mala podľa neho byť podpísaná v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov. Vučič zároveň informoval, že Srbsko je pripravené dávky vakcíny po začatí výroby dodať aj ďalším krajinám Balkánu.



Srbsko patrí ku krajinám, ktoré očkujú proti novému koronavírusu rýchlejším tempom. V tomto balkánskom štáte so siedmimi miliónmi obyvateľov podľa AFP doteraz podali už takmer 1,5 milióna dávok vakcíny - väčšinu ľudí zaočkovali čínskou vakcínou od firmy Sinopharm. Očkuje sa však aj ruskou vakcínou Sputnik V.



Rusko vo februáru predbežne súhlasilo s tým, aby sa jeho vakcína Sputnik V proti novému koronavírusu vyrábala v Srbsku. Výroba by mala začať v polovici mája.