Srbsko zadržalo 13 vodcov najväčšieho balkánskeho drogového kartelu

Belehrad 12. mája (TASR) - Srbská polícia zatkla 13 osôb podozrivých z toho, že stáli na čele balkánskeho drogového kartelu pašujúceho tony kokaínu z Južnej Ameriky do Európy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Operácia, ktorú podnikla srbská polícia v spolupráci s Europolom a Eurojustom, viedla k rozloženiu najväčšej balkánskej zločineckej organizácie obchodujúcej s drogami, uviedlo vo vyhlásení srbské ministerstvo vnútra.



Zatknutí sú členmi organizovanej kriminálnej skupiny zloženej z niekoľkých nezávislých buniek, ktoré zaisťovali dodávky kokaínu po celom Balkáne. Spomedzi 13 zadržaných sú dvaja považovaní za organizátorov celej skupiny, zatiaľ čo zvyšných 11 viedlo jednotlivé bunky.



"Predpokladá sa, že kartel je za niekoľkotonovými dodávkami kokaínu, ktoré prichádzali do Európy z Kolumbie, Brazílie, Ekvádora ale tiež cez Západnú Afriku," uviedol Ninoslav Cmolič zo srbskej kriminálnej polície.



Počas operácie boli vykonané razie na vyše 20 miestach, kde sa našli veľké sumy peňazí i zbrane. Najmenej sedem ton kokaínu zadržaných v roku 2020 na Arube, v Belgicku a Holandsku je spájaných práve s týmto balkánskym kartelom.



Srbsko leží na tzv. balkánskej ceste, ktorú zločinecké skupiny využívajú na pašovanie drog, zbraní a ľudí do západnej Európy.