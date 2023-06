Srbsko zadržalo troch kosovských policajtov,podľa Prištiny išlo o únos

Belehrad 14. júna (TASR) - Srbsko tvrdí, že v stredu na svojom území zadržalo troch kosovských policajtov. Podľa Prištiny však policajtov, ktorí patrili do jednotky pohraničnej stráže, uniesli krátko po tom, ako nadriadeným nahlásili vniknutie maskovaných ozbrojených mužov do oblasti, ktorú strážili. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Podľa Srbska boli policajti ozbrojení automatickými zbraňami, v plnom vojenskom výstroji, so zariadeniami GPS, mapami a ďalším vybavením. Na videu, ktoré zverejnila srbská polícia, je vidieť, ako maskovaní muži odvádzajú skupinu policajtov v putách, píše AFP.



"Úspešne sme zabránili pokusu takzvanej kosovskej polície vtrhnúť na územie centrálneho Srbska, čo je podľa všetkých parametrov teroristický čin," uviedlo Srbsko vo vyhlásení pre tamojšiu štátnu televíziu RTS.



Kosovský minister vnútra Xhelal Svečla zase obvinil "zločinecké Srbsko", ktorého ozbrojenci vraj vstúpili na územie Kosova a uniesli odtiaľ troch policajtov, čím podľa neho došlo k porušeniu medzinárodných noriem.



"Naši policajti sa bez najmenších pochybností nachádzali hlboko na území Kosovskej republiky, na statickom kontrolnom stanovišti, kde si plnili svoje bežné povinnosti," dodal Svečla.