Srbsko zaslalo EÚ sťažnosť v súvislosti pôvodom vynálezcu Nikolu Teslu

Belehrad 9. mája (TASR) - Srbsko vyjadrilo protest voči Európskej únii za to, že jedna z jej publikácii srbského vynálezcu a priekopníka elektrotechniky Nikolu Teslu označuje za Chorváta, informovala v sobotu agentúra AP.



Srbský minister zahraničných vecí Ivica Dačič v sobotu povedal, že do Bruselu poslal sťažnosť po tom, ako na vzdelávacom portáli EÚ Teslu označili za "slávneho Chorváta". Webový portál Learning Corner (Kútik na vzdelávanie) obsahuje materiály na výučbu žiakov základných a stredných škôl.



Srbské ministerstvo kultúry žiada od EÚ ospravedlnenie.



Tesla, pôvodom Srb, sa narodil v roku 1856 v Rakúskom cisárstve na území mesta Smiljan pri Gospiči, ktoré je dnes súčasťou Chorvátska.



Tento vedec a vynálezca prežil väčšinu svojho života v zahraničí. Pracoval v Budapešti a Paríži predtým, ako v roku 1884 emigroval do USA, kde získal americké občianstvo. Zomrel v roku 1943 v New Yorku.



Teslov pôvod je už dlho predmetom sporu medzi Srbskom a Chorvátskom, pripomína AP. Obe krajiny boli v minulosti súčasťou bývalej Juhoslávie. Chorvátsko je v súčasnosti členskou krajinou EÚ, zatiaľ čo Srbsko sa uchádza o členstvo.