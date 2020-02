Srbsko zatklo podozrivých prevádzačov migrantov, skupinu riadil Sýrčan

Belehrad 19. februára (TASR) - Srbské úrady zatkli piatich podozrivých pašerákov, obvinených z napomáhania vyše 140 migrantom pri pokuse dostať sa do susednej Bosny preplavením rieky Drina na člnoch. V stredu to oznámila srbská prokuratúra, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AP.



Skupina podozrivých pašovala migrantov v autobusoch od vlaňajšieho novembra, a to zo srbského hlavného mesta Belehrad do pohraničného mesta Ljubovija, potom ich poslala na člnoch na plavbu cez rieku Drina, ktorá tečie medzi oboma krajinami, spresnila prokuratúra vo vyhlásení.



Podrobnosti o migrantoch nezverejnili.



Skupinu prevádzačov riadil sýrsky občan a údajne jej vyplatili za činnosť okolo 17.000 eur. Úrady pátrajú po jednom ďalšom podozrivom.



Tisíce ľudí utekajúcich pred vojnou a chudobou sa snažia dostať do bohatšej západnej Európy, ale pritom uviaznu v Srbsku a ďalších balkánskych krajinách. Keď sa už migrantom podarí dostať do Bosny, pokúšajú sa prejsť cez hranicu do Chorvátska, členského štátu Európskej únie.